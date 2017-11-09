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Общество

В России уйдут от долевого строительства

«Дорожная карта» будет разработана в течение трёх лет
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

В России будет разработан трёхлетний план по отказу от долевого строительства. Такое поручение дал Президент РФ Владимир ПутинПрезидент России Владимир Путин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Известия".

«Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по поэтапному замещению в течение трех лет средств граждан, привлекаемых для создания многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, банковским кредитованием и иными формами финансирования, минимизирующими риск для граждан», — говорится в перечне поручений по итогам совещания с членами кабмина.

Ответственными за разработку «дорожной карты» названы премьер-министр Дмитрий Медведев, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и гендиректор Агентства ипотечного жилищного кредитования Александр Плутник. При этом документ предполагает выполнить данное поручение в срок до 15 декабря текущего года.

Также глава государства намерен получить от правительства предложения по защите прав граждан от нелегитимных действий застройщика.

Напомним, по проблеме обманутых дольщиков уже проведено 5 митингов во Владивостоке. 

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