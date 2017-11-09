Обнаружен предок человека, живший в эпоху динозавров

Существо ничем не напоминало людей

Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

Исследователи из Университета Портсмута заявили об обнаружении останков древнейшего прямого предка человека, который обитал на Земле еще 145 миллионов лет назад. Два окаменевших зуба, принадлежавших, предположительно, предку человека, были обнаружены на юрском побережье графства Дорсет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН. Студент-палеонтолог Грант Смит обнаружил два зуба совершенно нового типа, которые позволили предположить прямое родство их обладателя с Homo sapiens.

Древнейший предполагаемый предок человека получил латинское название Durlstotherim newmani и представлял собой небольшое ночное млекопитающее, существовавшее еще в эпоху динозавров и напоминавшее небольшую крысу. Несмотря на то, что существо ничем не напоминало людей или хотя бы обезьян, британские ученые не сомневаются в том, что рядом с древними ящерами обитал предок человека.