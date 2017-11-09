8 ноября, в приморской столице состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 120-летию со дня открытия памятника исследователю Дальнего Востока Геннадию Невельскому. В нём приняли участие заместитель главы администрации Владивостока Игорь Ткаченко, ректор Морского государственного университета им. адм. Г.И. Невельского Сергей Огай, старшина Владивостокского морского собрания Анатолий Узаревич, курсанты и общественность. 120-летие со дня открытия памятника исследователю Дальнего Востока Геннадию Невельскому отметили во Владивостоке (8).jpg Собравшихся поприветствовал заместитель главы администрации города Игорь Ткаченко. RZ9A5751.jpg «Сегодня знаменательное событие – мы отмечаем 120 лет со дня открытия памятника адмиралу Невельскому. Значение этого человека для нашего города трудно переоценить. Благодаря его подвижнической деятельности мореплавателя и исследователя на берегах Тихого океана и появился наш город – Владивосток, - подчеркнул Игорь Ткаченко. – Имя Геннадия Невельского прочно вплетено в городскую топонимику. Его имя носит Морской государственный университет, у нас есть улица Невельского. За несколько последних лет мы реконструировали больше 20 скверов, и сквер Невельского, где расположен памятник адмиралу, в том числе». 120-летие со дня открытия памятника исследователю Дальнего Востока Геннадию Невельскому отметили во Владивостоке (5).jpg Также вице-мэр поблагодарил представителей Морского государственного университета им. адмирала Г.И. Невельского, которые вышли с инициативой проведения этого мероприятия, за сохранение памяти о Геннадии Невельском. «Наш университет носит имя Невельского с 1965 года, - отметил Сергей Огай. - История такова, что Геннадий Иванович никогда не был во Владивостоке, но жители города, осознавая значение его открытий, всей его деятельности, сыгравшей большую роль в развитии всего Дальнего Востока России, посчитали важным и необходимым сохранить память и установить памятник». 120-летие со дня открытия памятника исследователю Дальнего Востока Геннадию Невельскому отметили во Владивостоке (21).jpg Для справки: Памятник Геннадию Невельскому был открыт во Владивостоке 26 октября 1897 года. Мемориал представляет собой четырёхгранный обелиск, увенчанный двуглавым орлом, с нишей для бронзового бюста адмирала. На трёх гранях памятника помещены плиты с текстом о деятельности Амурской экспедиции, которой руководил Геннадием Невельским. 22 июня 1889 года в Морском собрании Владивостока на вечере, посвященном сорокалетию экспедиции Невельского на транспорте «Байкал», прозвучало предложение о создании памятника Геннадию Ивановичу во Владивостоке, как «главном нашем порте в Восточном океане». Проект памятника был разработан помощником старшего инженера-механика Сибирской флотилии Антиповым и направлен в Петербург для того, чтобы получить разрешение на сооружение мемориала. 3 августа 1890 года проект был утвержден императором Александром III. Изготовление скульптурных элементов памятника и их отливка в бронзе выполнены петербургским скульптором Робертом Бахом. Закладка памятника состоялась 17 мая 1891 года. В церемонии принял участие цесаревич Николай Александрович, который в это время был во Владивостоке. Руководил строительством памятника известный владивостокский предприниматель и меценат Михаил Суворов. Открытие состоялось 26 октября 1897 года после торжественного молебна и сопровождалось парадом войск владивостокского гарнизона

Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

8 ноября, в приморской столице состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 120-летию со дня открытия памятника исследователю Дальнего Востока Геннадию Невельскому. В нём приняли участие заместитель главы администрации Владивостока Игорь Ткаченко, ректор Морского государственного университета им. адм. Г.И. Невельского Сергей Огай, старшина Владивостокского морского собрания Анатолий Узаревич, курсанты и общественность.

Собравшихся поприветствовал заместитель главы администрации города Игорь Ткаченко.

«Сегодня знаменательное событие – мы отмечаем 120 лет со дня открытия памятника адмиралу Невельскому. Значение этого человека для нашего города трудно переоценить. Благодаря его подвижнической деятельности мореплавателя и исследователя на берегах Тихого океана и появился наш город – Владивосток, - подчеркнул Игорь Ткаченко. – Имя Геннадия Невельского прочно вплетено в городскую топонимику. Его имя носит Морской государственный университет, у нас есть улица Невельского. За несколько последних лет мы реконструировали больше 20 скверов, и сквер Невельского, где расположен памятник адмиралу, в том числе».

Также вице-мэр поблагодарил представителей Морского государственного университета им. адмирала Г.И. Невельского, которые вышли с инициативой проведения этого мероприятия, за сохранение памяти о Геннадии Невельском.

«Наш университет носит имя Невельского с 1965 года, - отметил Сергей Огай. - История такова, что Геннадий Иванович никогда не был во Владивостоке, но жители города, осознавая значение его открытий, всей его деятельности, сыгравшей большую роль в развитии всего Дальнего Востока России, посчитали важным и необходимым сохранить память и установить памятник».

Для справки:

Памятник Геннадию Невельскому был открыт во Владивостоке 26 октября 1897 года. Мемориал представляет собой четырёхгранный обелиск, увенчанный двуглавым орлом, с нишей для бронзового бюста адмирала. На трёх гранях памятника помещены плиты с текстом о деятельности Амурской экспедиции, которой руководил Геннадием Невельским.

22 июня 1889 года в Морском собрании Владивостока на вечере, посвященном сорокалетию экспедиции Невельского на транспорте «Байкал», прозвучало предложение о создании памятника Геннадию Ивановичу во Владивостоке, как «главном нашем порте в Восточном океане». Проект памятника был разработан помощником старшего инженера-механика Сибирской флотилии Антиповым и направлен в Петербург для того, чтобы получить разрешение на сооружение мемориала. 3 августа 1890 года проект был утвержден императором Александром III. Изготовление скульптурных элементов памятника и их отливка в бронзе выполнены петербургским скульптором Робертом Бахом.

Закладка памятника состоялась 17 мая 1891 года. В церемонии принял участие цесаревич Николай Александрович, который в это время был во Владивостоке. Руководил строительством памятника известный владивостокский предприниматель и меценат Михаил Суворов. Открытие состоялось 26 октября 1897 года после торжественного молебна и сопровождалось парадом войск владивостокского гарнизона.