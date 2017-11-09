Верховный суд не принял решение, где будет рассматриваться дело Игоря Пушкарева 00:38, 09 ноября Верховный суд не принял решение, где будет рассматриваться дело Игоря Пушкарева (Эксклюзив)
Верховный суд решает судьбу Игоря Пушкарева (онлайн-трансляция) 21:36, 08 ноября Верховный суд решает судьбу Игоря Пушкарева (онлайн-трансляция) (Эксклюзив)
Ближайшей ночью во Владивостоке похолодает до −2 °C 17:03, 08 ноября Ближайшей ночью во Владивостоке похолодает до −2 °C
Новостная лента
Ноябрь, 09 четверг
02:06
120-летие со дня открытия памятника исследователю Дальнего Востока Геннадию Невельскому отметили во Владивостоке Фото
01:35
Во Владивостоке открылась выставка «Даешь революцию в искусстве!» Фото
00:38
Верховный суд не принял решение, где будет рассматриваться дело Игоря Пушкарева Эксклюзив
00:15
Недосып опасен для окружающих, - ученые
Ноябрь, 08 среда
23:33
Глава Приморья решил соединить Приморье и Шанхай
22:21
Житель Владивостока предлагал работу на несуществующем судне
21:36
Верховный суд решает судьбу Игоря Пушкарева (онлайн-трансляция) Эксклюзив
21:26
Во Владивостоке потушили пожар
20:09
Житель Приамурья, спасший пилота из упавшего самолета, получит награду
19:26
Владивостокцы продолжают сдавать нормы ГТО
18:26
За сутки во Владивостоке произошло более 50 аварий Эксклюзив
17:55
На каникулах в библиотеках Владивостока школьники читали, играли и мастерили
17:43
Моряки из Приморья, «застрявшие» в ОАЭ, скоро вернутся домой
17:30
Терпение кончается: футболисты «Луч-Энергии» без зарплаты уже четыре месяца Видео
17:17
В ФК «Луч-Энергия» произошли кадровые изменения
17:03
Ближайшей ночью во Владивостоке похолодает до −2 °C
16:51
Новогодний поезд свяжет Владивосток и Хабаровск
16:37
25 лет российскому пейнтболу Видео
16:23
Алексей Литвинов поздравил Тихоокеанское высшее военно-морское училище с 80-летием Фото
16:11
Англичане снимают фильм в Сафари-парке Видео
15:59
Во Владивостоке в 2018 году будет продолжена работа по благоустройству городской среды
15:46
Во Владивостоке на лавочке около дома обнаружен труп мужчины
15:33
Во Владивостоке завершена инвентаризация имущества завода «Радиоприбор»
15:20
Более 2,7 млн дальневосточников пользуются порталом госуслуг
15:09
В Приморье больше недели разыскивают мужчину
14:57
Андрей Тарасенко посетит матч «Луча-Энергии»
14:41
Все, что вам нужно знать о золоте
14:30
Приморцы обеспокоены массовой вырубкой лесов Фото
14:21
Житель Владивостока ограбил гостиничный номер
14:14
Российская валюта будет дорожать
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4230 (169) от 09 ноября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Статус подскажет багаж
По Светланской прошли коммунисты с вождями и сочувствующими
Приморским лесам присвоили высокий класс. Пожарной опасности
Тигр Владик вновь ушел из дома
В конце ноября узнаем, кто будет выбирать мэр
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Культура

120-летие со дня открытия памятника исследователю Дальнего Востока Геннадию Невельскому отметили во Владивостоке

8 ноября, в приморской столице состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 120-летию со дня открытия памятника исследователю Дальнего Востока Геннадию Невельскому. В нём приняли участие заместитель главы администрации Владивостока Игорь Ткаченко, ректор Морского государственного университета им. адм. Г.И. Невельского Сергей Огай, старшина Владивостокского морского собрания Анатолий Узаревич, курсанты и общественность. 120-летие со дня открытия памятника исследователю Дальнего Востока Геннадию Невельскому отметили во Владивостоке (8).jpg Собравшихся поприветствовал заместитель главы администрации города Игорь Ткаченко. RZ9A5751.jpg «Сегодня знаменательное событие – мы отмечаем 120 лет со дня открытия памятника адмиралу Невельскому. Значение этого человека для нашего города трудно переоценить. Благодаря его подвижнической деятельности мореплавателя и исследователя на берегах Тихого океана и появился наш город – Владивосток, - подчеркнул Игорь Ткаченко. – Имя Геннадия Невельского прочно вплетено в городскую топонимику. Его имя носит Морской государственный университет, у нас есть улица Невельского. За несколько последних лет мы реконструировали больше 20 скверов, и сквер Невельского, где расположен памятник адмиралу, в том числе». 120-летие со дня открытия памятника исследователю Дальнего Востока Геннадию Невельскому отметили во Владивостоке (5).jpg Также вице-мэр поблагодарил представителей Морского государственного университета им. адмирала Г.И. Невельского, которые вышли с инициативой проведения этого мероприятия, за сохранение памяти о Геннадии Невельском. «Наш университет носит имя Невельского с 1965 года, - отметил Сергей Огай. - История такова, что Геннадий Иванович никогда не был во Владивостоке, но жители города, осознавая значение его открытий, всей его деятельности, сыгравшей большую роль в развитии всего Дальнего Востока России, посчитали важным и необходимым сохранить память и установить памятник». 120-летие со дня открытия памятника исследователю Дальнего Востока Геннадию Невельскому отметили во Владивостоке (21).jpg Для справки: Памятник Геннадию Невельскому был открыт во Владивостоке 26 октября 1897 года. Мемориал представляет собой четырёхгранный обелиск, увенчанный двуглавым орлом, с нишей для бронзового бюста адмирала. На трёх гранях памятника помещены плиты с текстом о деятельности Амурской экспедиции, которой руководил Геннадием Невельским. 22 июня 1889 года в Морском собрании Владивостока на вечере, посвященном сорокалетию экспедиции Невельского на транспорте «Байкал», прозвучало предложение о создании памятника Геннадию Ивановичу во Владивостоке, как «главном нашем порте в Восточном океане». Проект памятника был разработан помощником старшего инженера-механика Сибирской флотилии Антиповым и направлен в Петербург для того, чтобы получить разрешение на сооружение мемориала. 3 августа 1890 года проект был утвержден императором Александром III. Изготовление скульптурных элементов памятника и их отливка в бронзе выполнены петербургским скульптором Робертом Бахом. Закладка памятника состоялась 17 мая 1891 года. В церемонии принял участие цесаревич Николай Александрович, который в это время был во Владивостоке. Руководил строительством памятника известный владивостокский предприниматель и меценат Михаил Суворов. Открытие состоялось 26 октября 1897 года после торжественного молебна и сопровождалось парадом войск владивостокского гарнизона
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

8 ноября, в приморской столице состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 120-летию со дня открытия памятника исследователю Дальнего Востока Геннадию Невельскому. В нём приняли участие заместитель главы администрации Владивостока Игорь Ткаченко, ректор Морского государственного университета им. адм. Г.И. Невельского Сергей Огай, старшина Владивостокского морского собрания Анатолий Узаревич, курсанты и общественность.

Собравшихся поприветствовал заместитель главы администрации города Игорь Ткаченко.

«Сегодня знаменательное событие – мы отмечаем 120 лет со дня открытия памятника адмиралу Невельскому. Значение этого человека для нашего города трудно переоценить. Благодаря его подвижнической деятельности мореплавателя и исследователя на берегах Тихого океана и появился наш город – Владивосток, - подчеркнул Игорь Ткаченко. – Имя Геннадия Невельского прочно вплетено в городскую топонимику. Его имя носит Морской государственный университет, у нас есть улица Невельского. За несколько последних лет мы реконструировали больше 20 скверов, и сквер Невельского, где расположен памятник адмиралу, в том числе».

Также вице-мэр поблагодарил представителей Морского государственного университета им. адмирала Г.И. Невельского, которые вышли с инициативой проведения этого мероприятия, за сохранение памяти о Геннадии Невельском.

«Наш университет носит имя Невельского с 1965 года, - отметил Сергей Огай. - История такова, что Геннадий Иванович никогда не был во Владивостоке, но жители города, осознавая значение его открытий, всей его деятельности, сыгравшей большую роль в развитии всего Дальнего Востока России, посчитали важным и необходимым сохранить память и установить памятник».

Для справки:

Памятник Геннадию Невельскому был открыт во Владивостоке 26 октября 1897 года. Мемориал представляет собой четырёхгранный обелиск, увенчанный двуглавым орлом, с нишей для бронзового бюста адмирала. На трёх гранях памятника помещены плиты с текстом о деятельности Амурской экспедиции, которой руководил Геннадием Невельским.

22 июня 1889 года в Морском собрании Владивостока на вечере, посвященном сорокалетию экспедиции Невельского на транспорте «Байкал», прозвучало предложение о создании памятника Геннадию Ивановичу во Владивостоке, как «главном нашем порте в Восточном океане». Проект памятника был разработан помощником старшего инженера-механика Сибирской флотилии Антиповым и направлен в Петербург для того, чтобы получить разрешение на сооружение мемориала. 3 августа 1890 года проект был утвержден императором Александром III. Изготовление скульптурных элементов памятника и их отливка в бронзе выполнены петербургским скульптором Робертом Бахом.

Закладка памятника состоялась 17 мая 1891 года. В церемонии принял участие цесаревич Николай Александрович, который в это время был во Владивостоке. Руководил строительством памятника известный владивостокский предприниматель и меценат Михаил Суворов. Открытие состоялось 26 октября 1897 года после торжественного молебна и сопровождалось парадом войск владивостокского гарнизона.

Похожие новости
На каникулах в библиотеках Владивостока школьники читали, играли и мастерили
17:55, 08 ноября 2017 На каникулах в библиотеках Владивостока школьники читали, играли и мастерили

Дети мастерили поделки из обычных шишек

Во Владивостоке к памятнику Степану Макарову возложили цветы и венки
13:03, 08 ноября 2017 Во Владивостоке к памятнику Степану Макарову возложили цветы и венки

Степан Макаров внес значительный вклад в развитие отечественного флота и военно-морского дела

Филиал Академии русского балета во Владивостоке увеличит набор учеников почти в 2,5 раза
12:50, 08 ноября 2017 Филиал Академии русского балета во Владивостоке увеличит набор учеников почти в 2,5 раза

Цискаридзе и Тарасенко обсудили этот вопрос во вторник, 7 ноября

Еще одну мемориальную доску открыли во Владивостоке
12:13, 08 ноября 2017 Еще одну мемориальную доску открыли во Владивостоке

В честь героя Гражданской войны Александра Гульбиновича

Творческая жизнь кипит в муниципальных школах искусств Владивостока и во время каникул
21:16, 07 ноября 2017 Творческая жизнь кипит в муниципальных школах искусств Владивостока и во время каникул

За осеннюю неделю между первой и второй четвертью воспитанники приняли участие в различных конкурсах

105 лет со дня рождения архитектора Николая Рябова
09:53, 07 ноября 2017 105 лет со дня рождения архитектора Николая Рябова

Дома мастера украшают Владивосток

Приморцев заинтересовала история различных народов края
01:10, 07 ноября 2017 Приморцев заинтересовала история различных народов края

Пятый Конгресс народов Приморья прошёл в период праздничных каникул