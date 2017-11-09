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Общество

Приморцы могут сэкономить на авиабилетах до 60%

Путешественники могут значительно снизить расходы на авиабилеты, и расширит географию их полетов
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

Сайт для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей Skyscannerзапустил проект для жителей Приморского края. На специальной странице ежедневно будут появляться самые дешевые авиабилеты из Владивостока. Это позволит путешественникам из Приморья покупать билеты на 30-60% дешевле, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Skyscanner.

Жители Владивостока и Приморского края нередко сталкиваются с трудностями при покупке авиабилетов. Полеты в Европу или города Центральной России для них часто ощутимо дороже, чем в расположенные по соседству страны Азии. При этом далеко не все знают, как искать наиболее выгодные предложения. В этом путешественникам помогут технологии Skyscanner.

Дмитрий Хаванский, менеджер по развитию Skyscanner в России: «Бот Skyscannerанализирует недавние поиски с вылетом из Владивостока, сравнивает их со среднегодовыми ценами и отбирает те тарифы, которые сильнее всего упали в цене. Лучшие предложения ежедневно появляются на странице и доступны для дальнейшего бронирования на сайтах наших партнеров. Мы надеемся, что этот инструмент поможет путешественникам из Приморья значительно снизить расходы на авиабилеты и расширит географию их полетов».

В подборку попадают билеты на прямые и стыковочные рейсы, цена на которые минимум на 30% ниже среднегодовой по конкретному направлению. Максимальная экономия, по данным Skyscanner, составит 60%. Например, сейчас можно найти билеты из Владивостока в Иркутск от 11 тысяч рублей (экономия 59%), за шесть тысяч улететь в Южно-Сахалинск (экономия 57%) или от 10 тысяч – в Петропавловск-Камчатский (экономия 50%).

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