Во Владивостоке открылась выставка «Даешь революцию в искусстве!»

Выставка продлится до 10 декабря 2017 года

Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

3 ноября в 17.00 в Приморской государственной картинной галерее состоялось открытие выставки «Даешь революцию в искусстве!» к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции, сообщает корреспондент РИА VladNews. Выставка продлится до 10 декабря 2017 года.

Приморская государственная картинная галерея не могла пройти мимо векового юбилея Октябрьской революции: и время событий не совпадает с 1917-м, и события, происходившие в те годы в Приморье, имеют яркие отличительные особенности. Собрание галереи позволяет раскрыть эти особенности через показ уникальных произведений 1920 – 1970-х годов. Название выставки – «Даешь революцию в искусстве!» – имеет два значения. Первое – это революция в искусстве на рубеже XIX – XX веков, прервавшая плавную смену стилей и предвосхитившая, по сути, социальные революции в России. Второе значение названия – отражение событий, героев и жертв Октябрьской революции в искусстве государства, образовавшегося в ее результате.

Выставка состоит из трех разделов: произведения модернистского направления, возникшего в результате революции в искусстве, преимущественно созданные в Приморье в годы гражданской войны и интервенции; лениниана (произведения живописи, графики и скульптуры, посвященные вождю революции) и тема революции, обязательная тема в искусстве эпохи социалистического реализма.

Выставка состоит из трех разделов: произведения модернистского направления, возникшего в результате революции в искусстве, преимущественно созданные в Приморье в годы гражданской войны и интервенции; лениниана (произведения живописи, графики и скульптуры, посвященные вождю революции) и тема революции, обязательная тема в искусстве эпохи социалистического реализма.

Задача первого раздела – показать редко экспонируемые интереснейшие произведения художников-модернистов – как тех, кто в надежде переждать беспорядки бежал во Владивосток после революции и на какое-то время включился в местный художественный процесс, так и тех, кто не был во Владивостоке, но является приверженцем определенных течений модернизма.

В разделах советского периода зритель увидит, что и обязательные темы художники умели воплотить в своих работах талантливо и заинтересованно. Цель выставки: заставить зрителя проникнуться чувством уважения к целой эпохе жизни нашего народа, которая была не черновиком сегодняшнего дня, а полноценным многорусловым потоком жизни – со своими идеалами, стремлениями, ошибками и достижениями.