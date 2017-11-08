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Спорт

В ФК «Луч-Энергия» произошли кадровые изменения

Евгений Стрижиченко возглавит клуб
Фото: администрация ПК Фото: администрация ПК
Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

Спортивный директор футбольного клуба «Луч-Энергия» Евгений Стрижиченко возглавил приморский клуб. О кадровых перестановках клуба сообщил врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко во время встречи с работниками и игроками клуба, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Андрей Тарасенко сообщил, что исполнительным директором клуба назначен его спортивный директор Евгений Стрижиченко. На этой должности он сменит Александра Голубчикова, который руководил клубом с 2015 года.

«Решение соответствует новой концепции развития клуба. Мы ожидаем, что с назначением Евгения Стрижиченко на должность исполнительного директора “Луча-Энергии” команда будет показывать стабильный результат и выйдет в Премьер-лигу», – подчеркнул врио Губернатора.

Евгений Стрижиченко в свою очередь пообещал радовать болельщиков спортивными результатами.

Отметим, что ранее Андрей Тарасенко заявил, что готов помогать развитию спорта в крае, в том числе и с привлечением титульных спонсоров для поддержки спортивных клубов и федераций. Однако и самому спортивному сообществу необходимо прилагать максимум усилий.

Отметим, после 21 игры «Луч» набрал 20 очков и располагается на 15-м месте в турнирной таблице, что позволяет команде сохранить место в ФНЛ на следующий сезон. «Желто-синие» также дошли до четвертьфинала Кубка страны.

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