Глава Приморья решил соединить Приморье и Шанхай

Круизный маршрут может появиться уже в ближайшее время

Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

Врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко и Генеральный консул Китайской Народной Республики во Владивостоке Янь Вэньбинь обсудили перспективы совместной работы, сообщает РИА

Андрей Тарасенко отметил, что Приморский край готов развивать сотрудничество с Китаем сразу по нескольким направлениям. Как рассказал глава края, Приморье заинтересовано в сотрудничестве с привлечением китайских специалистов к участию в строительных проектах в крае, созданию транспортных коридоров “Приморье-1” и “Приморье-2”, кольцевой дороги Владивостока, совместном развитии острова Русский и, а также – в работе над проектами в области сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых. Также Андрей Тарасенко предложил дипломату открыть круизную линию между Владивостоком и Шанхаем.

«Маршрут может проходить через Далянь, Шанхай, Владивосток, Корсаков – это позволит перевозить большую массу людей. Я знаю, что сейчас очень многие граждане Китая интересуются дальневосточной природой и путешествуют по нашему региону. А передвигаться по морю, проплывая мимо красивейших островов, заходя в бухту “Золотой Рог”, будет еще интереснее. Также и приморцы будут с удовольствием ездить этим маршрутом в Шанхай», – отметил Андрей Тарасенко.

Янь Вэньбинь выразил уверенность, что совместная работа над этими и другими проектами будет плодотворной.

«Приморский край является нашим самым близким соседом, и уже сейчас мы достигаем больших успехов в совместной работе. Согласен, что мы должны использовать весь наш инвестиционный потенциал в том числе и в строительстве гостиницы "Хаятт". Транспортные коридоры "Приморье-1" и "Приморье-2" – ещё один очень важный совместный проект. В июле этого года Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в этом направлении. А несколько дней назад премьер-министр России Дмитрий Медведев обсуждал этот вопрос на переговорах в Китае», – подчеркнул Генконсул.

Дипломат добавил, что Китай также со своей стороны работает над концепцией развития острова Русский, и несколько китайских компаний уже вступили в переговоры с Правительством РФ.

В ходе переговоров также отмечено, что в настоящее время Китай является основным региональным партнером во внешнеторговом обороте Приморья, его доля составляет 54%. А также – одной из основных стран-инвесторов. В настоящее время на территории Приморского края работает 208 предприятий с инвестициями КНР: в областях рыболовства, деревообработки и лесной промышленности, агропромышленном комплексе.

Андрей Тарасенко предложил соединить Владивосток и Шанхай круизным маршрутом. 8 ноября 2017 года

Важным направлением взаимодействия Приморского края и КНР считается сотрудничество в области туризма. Въездной туристский поток из Китайской Народной Республики стабильно остается самым многочисленным. По итогам девяти месяцев с Приморьем познакомились более 350 тысяч граждан из Поднебесной. Это на 5% больше, чем в январе-сентябре 2016 года.