Верховный суд решает судьбу Игоря Пушкарева (онлайн-трансляция) 21:36, 08 ноября Верховный суд решает судьбу Игоря Пушкарева (онлайн-трансляция) (Эксклюзив)
Ближайшей ночью во Владивостоке похолодает до −2 °C 17:03, 08 ноября Ближайшей ночью во Владивостоке похолодает до −2 °C
Во Владивостоке на лавочке около дома обнаружен труп мужчины 15:46, 08 ноября Во Владивостоке на лавочке около дома обнаружен труп мужчины
Новостная лента
Ноябрь, 08 среда
23:33
Глава Приморья решил соединить Приморье и Шанхай
22:21
Житель Владивостока предлагал работу на несуществующем судне
21:36
Верховный суд решает судьбу Игоря Пушкарева (онлайн-трансляция) Эксклюзив
21:26
Во Владивостоке потушили пожар
20:09
Житель Приамурья, спасший пилота из упавшего самолета, получит награду
19:26
Владивостокцы продолжают сдавать нормы ГТО
18:26
За сутки во Владивостоке произошло более 50 аварий Эксклюзив
17:55
На каникулах в библиотеках Владивостока школьники читали, играли и мастерили
17:43
Моряки из Приморья, «застрявшие» в ОАЭ, скоро вернутся домой
17:30
Терпение кончается: футболисты «Луч-Энергии» без зарплаты уже четыре месяца Видео
17:17
В ФК «Луч-Энергия» произошли кадровые изменения
17:03
Ближайшей ночью во Владивостоке похолодает до −2 °C
16:51
Новогодний поезд свяжет Владивосток и Хабаровск
16:37
25 лет российскому пейнтболу Видео
16:23
Алексей Литвинов поздравил Тихоокеанское высшее военно-морское училище с 80-летием Фото
16:11
Англичане снимают фильм в Сафари-парке Видео
15:59
Во Владивостоке в 2018 году будет продолжена работа по благоустройству городской среды
15:46
Во Владивостоке на лавочке около дома обнаружен труп мужчины
15:33
Во Владивостоке завершена инвентаризация имущества завода «Радиоприбор»
15:20
Более 2,7 млн дальневосточников пользуются порталом госуслуг
15:09
В Приморье больше недели разыскивают мужчину
14:57
Андрей Тарасенко посетит матч «Луча-Энергии»
14:41
Все, что вам нужно знать о золоте
14:30
Приморцы обеспокоены массовой вырубкой лесов Фото
14:21
Житель Владивостока ограбил гостиничный номер
14:14
Российская валюта будет дорожать
14:03
Сборная России откажется от Олимпиады-2018?
13:52
«Спартак» обыграл «Рязань» во Владивостоке
13:43
Большой юбилей отметило информационное агентство VladNews Видео
13:40
Антитеррористические учения в Приморье доставили массу проблем автомобилистам Фото
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4229 (168) от 08 ноября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Игорь Пушкарев: «Город без личного участия руководителя не может работать и двигаться вперед»
Спорт высоких задолженностей
Мэр принял мужественное решение
Доказательств вины нет. Есть доказательства невиновности
Эпоха Игоря Пушкарева
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Политика и экономика

Глава Приморья решил соединить Приморье и Шанхай

Круизный маршрут может появиться уже в ближайшее время
Фото: администрация ПК Фото: администрация ПК
Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

Врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко и Генеральный консул Китайской Народной Республики во Владивостоке Янь Вэньбинь обсудили перспективы совместной работы, сообщает РИА

Андрей Тарасенко отметил, что Приморский край готов развивать сотрудничество с Китаем сразу по нескольким направлениям. Как рассказал глава края, Приморье заинтересовано в сотрудничестве с привлечением китайских специалистов к участию в строительных проектах в крае, созданию транспортных коридоров “Приморье-1” и “Приморье-2”, кольцевой дороги Владивостока, совместном развитии острова Русский и, а также – в работе над проектами в области сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых. Также Андрей Тарасенко предложил дипломату открыть круизную линию между Владивостоком и Шанхаем.

«Маршрут может проходить через Далянь, Шанхай, Владивосток, Корсаков – это позволит перевозить большую массу людей. Я знаю, что сейчас очень многие граждане Китая интересуются дальневосточной природой и путешествуют по нашему региону. А передвигаться по морю, проплывая мимо красивейших островов, заходя в бухту “Золотой Рог”, будет еще интереснее. Также и приморцы будут с удовольствием ездить этим маршрутом в Шанхай», – отметил Андрей Тарасенко.

Янь Вэньбинь выразил уверенность, что совместная работа над этими и другими проектами будет плодотворной.

«Приморский край является нашим самым близким соседом, и уже сейчас мы достигаем больших успехов в совместной работе. Согласен, что мы должны использовать весь наш инвестиционный потенциал в том числе и в строительстве гостиницы "Хаятт". Транспортные коридоры "Приморье-1" и "Приморье-2" – ещё один очень важный совместный проект. В июле этого года Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в этом направлении. А несколько дней назад премьер-министр России Дмитрий Медведев обсуждал этот вопрос на переговорах в Китае», – подчеркнул Генконсул.

Дипломат добавил, что Китай также со своей стороны работает над концепцией развития острова Русский, и несколько китайских компаний уже вступили в переговоры с Правительством РФ.

В ходе переговоров также отмечено, что в настоящее время Китай является основным региональным партнером во внешнеторговом обороте Приморья, его доля составляет 54%. А также – одной из основных стран-инвесторов. В настоящее время на территории Приморского края работает 208 предприятий с инвестициями КНР: в областях рыболовства, деревообработки и лесной промышленности, агропромышленном комплексе.

Андрей Тарасенко предложил соединить Владивосток и Шанхай круизным маршрутом. 8 ноября 2017 года

Важным направлением взаимодействия Приморского края и КНР считается сотрудничество в области туризма. Въездной туристский поток из Китайской Народной Республики стабильно остается самым многочисленным. По итогам девяти месяцев с Приморьем познакомились более 350 тысяч граждан из Поднебесной. Это на 5% больше, чем в январе-сентябре 2016 года.

Похожие новости
Российская валюта будет дорожать
14:14, 08 ноября 2017 Российская валюта будет дорожать

Курс валют на 8 ноября

Стало известно имя первого вице-губернатора Приморья
13:16, 08 ноября 2017 Стало известно имя первого вице-губернатора Приморья

Новое назначение в администрации края

Россия поможет пострадавшему от стихии Вьетнаму
11:48, 08 ноября 2017 Россия поможет пострадавшему от стихии Вьетнаму

Десятки человек во Вьетнаме пропали без вести

Минтруд: Число безработных в РФ увеличилось за неделю на 0,2%
11:23, 08 ноября 2017 Минтруд: Число безработных в РФ увеличилось за неделю на 0,2%

Не изменилась численность безработных в Республике Ингушетия, Московской и Воронежской областях

Приморье получит грант из федерального бюджета
18:50, 07 ноября 2017 Приморье получит грант из федерального бюджета

Полученные средства будут направлены в основном на содержание учреждений бюджетной сферы

Фамилии тех, кто будет решать судьбу Владивостока, станут известны в течение 20 дней
16:45, 07 ноября 2017 Фамилии тех, кто будет решать судьбу Владивостока, станут известны в течение 20 дней

Городская дума сформирует комиссию по выборам сити-менеджера

​Дума Владивостока решит, кто будет новым мэром
13:40, 07 ноября 2017 ​Дума Владивостока решит, кто будет новым мэром

Внеочередное заседание по этому вопросу состоится уже 7 ноября