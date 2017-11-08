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Недосып опасен для окружающих, - ученые

Специалисты провели исследование
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

Американские ученые выяснили, что нехватка сна влияет на то, как человек смотрит на мир, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

В исследовании приняли участие 12 человек, которые болеют эпилепсией. Участникам эксперимента предложили распределить по категориям разные изображения.

Итак, оказалось, что чем более сонными были люди, тем тяжелее им было все это делать. Вживленные в их мозг электроды показали, что скорость работы его клеток упала вместе со скоростью реакции самих пациентов.

Как выяснилось, в тех зонах мозга человека, в которых хуже работали клетки, замедлились и мозговые волны — то есть части его буквально «спали», но на самом деле пациент бодрствовал. Все это могло спровоцировать возникновение временных провалов в памяти и проблемы со зрением.

На основе этого эксперимента специалисты сделали выводы, что недоспавший человек за рулем авто может не заметить идущего впереди пешехода и сбить его.

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