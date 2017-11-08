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Житель Владивостока предлагал работу на несуществующем судне

По данному факту возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

В Находке задержан 20-летний житель Владивостока, подозреваемый в мошенничестве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ЛО МВД России на транспорте.

Установлено, что молодой человек под видом осуществления предпринимательской деятельности, представлялся генеральным директором судоходной компании и предлагал гражданам помощь в трудоустройстве на судно. За оказанную услугу злоумышленник получал денежные средства в сумме от шести до двадцати тысяч рублей на банковскую карту и тратил на личные нужды.

Сотрудниками полиции было выявлено пять фактов совершения мошеннических действий. Сумма ущерба составила порядка 50 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы до пяти лет.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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