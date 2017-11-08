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Владивостокцы продолжают сдавать нормы ГТО

Студия танца Butterfly провела зажигательную разминку перед выполнением испытаний
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

В минувшие выходные в торгово-развлекательном комплексе «Седанка Сити» муниципальный центр тестирования ВФСК ГТО Владивостока организовал очередной этап сдачи норм комплекса «Готов к труду и обороне», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Здесь более 100 горожан попробовали себя в выполнении нормативов комплекса ГТО в тестовом режиме, а 50 человек выполнили нормативы с занесением результатов в личный кабинет на сайте ГТО.

Студия танца Butterfly провела зажигательную разминку перед выполнением испытаний, а спортсмены владивостокской детско-юношеской спортивной школы единоборств продемонстрировали приемы самозащиты без оружия.

Участники выездного тестирования всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО смогли испытать себя в следующих дисциплинах: сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу и гимнастической скамье; прыжок в длину с места толчком двумя ногами; поднимание туловища из положения лежа на полу; метание теннисного мяча в цель (дистанция 6 м). Самым юным участникам тестирования пройти испытания помогали веселые аниматоры.

Для тех, кто до акции не был знаком с комплексом «Готов к труду и обороне», специалисты рассказали об этой всероссийском физкультурно-спортивном движении, предоставили необходимую информацию, оказали помощь в регистрации на сайте ГТО.ру.

Для справки.

Узнать более подробную информацию и подать заявку на участие можно в муниципальном центре тестирования ВФСК ГТО города Владивостока (пр-т 100-летия Владивостока, 30-д, стадион «Строитель»), по телефону: 8-964-450-20-40 или отправив письмо на электронную почту: vfskgto_vlc@mail.ru. Нормативы ГТО могут выполнять граждане в возрасте от 6 до 70 лет и старше, допущенные к выполнению тестов на основании медосмотра. Чтобы выполнить нормативы, необходимо зарегистрироваться на сайте www.gto.ru (или скачать в AppStore и Google Play официальное мобильное приложение комплекса ГТО) и получить уникальный идентификационный номер.

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