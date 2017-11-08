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Культура

На каникулах в библиотеках Владивостока школьники читали, играли и мастерили

Дети мастерили поделки из обычных шишек
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

Во время осенних каникул в муниципальных библиотеках Владивостока состоялось множество интересных и познавательных мероприятий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Для юных читателей были подготовлены игровые программы, викторины, конкурсы, литературные игры, виртуальные путешествия, лекции, мультпоказы и многое другое. Всего за неделю каникул прошло более 40 мероприятий.

Так, в библиотеке №8 (ул. Приморская, 5) детворе предложили смастерить яркую поделку и принять участие в занимательном уроке «Тихая сказка» по творчеству Самуила Маршака.

Стихотворения Самуила Яковлевича читали и в библиотеке № 2 (посёлок Трудовое, ул. Чичерина, 10). В литературном мероприятии участвовали дошколята из детского сада № 123.

Сотрудники библиотеки №3 (ул. Хабаровская, 19) провели фольклорный праздник «Чудеса рукотворные». Юные читатели посмотрели презентацию о народных промыслах на Руси, познакомились с тематическими книгами, разгадали народные загадки и вспоминали считалки.

В библиотеке № 4 (ул. Светланская, 205) для ребятни организовали киногостиную «Герои книг зовут в кино».

В библиотеке № 9 (ул. Талалихина, 5) состоялось очередное занятие в творческой мастерской «Бумажн6ый зоопарк». Ребята сделали ламу из бумаги.

Ряд мастер-классов прошёл и в библиотеке им. Н.Н. Муравьева-Амурского (ул. Калинина, 21). Дети мастерили поделки из обычных шишек. В итоге у школьников получились котята, ёжики, мышки и даже олени.

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