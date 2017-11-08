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Моряки из Приморья, «застрявшие» в ОАЭ, скоро вернутся домой

Ситуация разрешилась после вмешательства врио губернатора Андрея Тарасенко
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

Заблокированные в Объединенных Арабских Эмиратах приморские моряки вернутся домой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Как сообщил конкурсный управляющий компании-судовладельца ООО «Находка-Портбункер» Владислав Нуриев, в настоящее время трем морякам, ранее не имевшим возможности покинуть танкер, выданы паспорта, визы и авиабилеты.

«Вылет назначен на субботу, 11 ноября. Компания заключила договоры с новыми сотрудниками, которые сменят предыдущий экипаж, они вчера уже отправились в ОАЭ. Еще три члена команды, прибывшие на танкер в сентябре этого года, продолжат свою работу на судне. С ними также заключены договоры, и в ближайшее время они не планируют возвращаться на родину», – рассказал представитель компании.

Отметим, сейчас на судне «Каролина Винд» в соответствии с требованиями российского и международного законодательства находится минимальный состав экипажа – шесть человек. Танкер стоит на рейде в акватории иностранного порта вынужденно, поскольку у компании-владельца, зарегистрированной в Находке, нет средств на его транспортировку в Россию. Также судно не может быть продано, поскольку находится в залоге у АО «Газпромбанк».

При этом «Каролина Винд» – не единственное судно ООО «Находка-Портбункер», заблокированное в порту Шарджа. С июня этого года в ОАЭ находится также танкер «Кристал Ист». На данное судно «Газпромбанком» наложен арест. В настоящий момент жизнеобеспечение танкера поддерживают семь членов экипажа, которые также должны быть возвращены на родину.

По словам Владислава Нуриева, компания намерена произвести замену моряков в ближайшее время.

«По требованию иностранной стороны мы можем поменять экипаж на данном судне только в полном составе, то есть семь на семь. Сейчас команда уже подобрана, в течение нескольких дней мы завершим оформление документов и направим моряков в Шардж. Соответственно находящаяся там команда сможет вернуться домой», – доложил представитель ООО «Находка-Портбункер».

Напомним, по поручению главы Приморья Андрея Тарасенко Администрация региона подключилась к решению проблемы с возвращением на родину моряков, заблокированных в порту ОАЭ.

Президент Дальневосточной Ассоциации морских капитанов Петр Осичанский сообщил корреспонденту РИА VladNews, что моряки находятся в полной безопасности, а проблемы с топливом и запасом необходимых продуктов питания будут решаться сразу же, если вдруг ресурсы закончатся.

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