В Приморье больше недели разыскивают мужчину

В Уссурийске разыскивают Малышева Дениса, 1980 г.р., сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps__control.
Сообщается, что пропавший 26.10.2017 г. ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 40 лет, рост 170 см., худощавого телосложения, волос короткий, глаза серые.
Был одет: черные спортивные штаны, черные кроссовки, куртка черная кожаная или от куртка лыжного костюма сине-голубая.
Особые приметы: вмятина в затылочной области, родинки на лице.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении мужчины,
просим позвонить по телефонам:
8 (4234) 32 – 30 – 31 – ОВД России по г. Уссурийску или 02, 102 – полиция
8 914 721 22 32– волонтеры
или написать на почту primpoisk25@gmail.com