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В Приморье больше недели разыскивают мужчину

Сотрудники полиции просят помощи
Фото: dps__control Фото: dps__control
Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

В Уссурийске разыскивают Малышева Дениса, 1980 г.р., сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps__control.

Сообщается, что пропавший 26.10.2017 г. ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 40 лет, рост 170 см., худощавого телосложения, волос короткий, глаза серые.

Был одет: черные спортивные штаны, черные кроссовки, куртка черная кожаная или от куртка лыжного костюма сине-голубая.

Особые приметы: вмятина в затылочной области, родинки на лице.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении мужчины,

просим позвонить по телефонам:

8 (4234) 32 – 30 – 31 – ОВД России по г. Уссурийску или 02, 102 – полиция

8 914 721 22 32– волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com

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