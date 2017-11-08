Российская валюта будет дорожать

Курс валют на 8 ноября

Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 58.45 рубля, а евро- 67.76 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Аналитики сообщили, что в ближайшее время рубль будет повышать свои позиции на международной арене. Однако поднимется не только позиции, но и стоимость отечественной валюты из-за увеличения цены на нефть.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Банке Приморье за 59.54 рубля, а продать валюту выгодно в Банке Пойдём! за 58.20 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Бинбанке за 68.90 рубля, а продать валюту выгодно в Саммит Банке за 67.60 рубля за один евро.