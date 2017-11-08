Терпение кончается: футболисты «Луч-Энергии» без зарплаты уже четыре месяца

Проблема в этот раз дошла до президента РФС и главы ФНЛ

Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

Футбольный клуб «Луч-Энергия» продолжает печальную традицию финансовых передряг. На праздничных выходных команда вновь попала на полосы скандальных новостей. У себя дома приморцы встречали подмосковные «Химки». Матч начался с 15-минутной задержкой. Таким образом, игроки «Луча» протестовали против задержки зарплат, которая продолжается уже четыре месяца, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.