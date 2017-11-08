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Общество

Приморцы обеспокоены массовой вырубкой лесов

Жители края намерены обратиться в приморскую прокуратуру
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

Жители Приморского края возмущены массовой вырубкой лесов на территории региона, сообщает РИА VladNews.

В распоряжении редакции оказалось видео, где неизвестные вырубают редкие породы деревьев в районе станции Садгород. По этому вопросу жители уже организовывали собрание, где высказали свои намерения обратиться в Прокуратуру Приморского края и в Общественную палату РФ.

Однако это далеко не единственная проблема, которая волнует жителей края в лесном вопросе.

Приморцы также обеспокоены тем, что в некоторых случаях лесной массив вырубают для вывоза за пределы региона, однако, в дальнейшем, стволы деревьев бесхозно лежат на территории Приморья и никто их не вывозит.

В частности, такую ситуацию наблюдают на северо-западе Дальнегорского городского округа в верховье ключа Березового, где бесхозно лежат вырубленные стволы деревьев, некоторые из них маркированы. Это говорит о том, что природный ресурс готов к вывозу, но по каким-то причинам не вывозится, а остаётся гнить.

Подобное наблюдается и у реки Большая Уссурка (до 1972 года – река Иман). Здесь ситуация дополняется отходами от переработки леса, повсюду лежат кучи древесных «обрезков», которые лесозаготовщики не знают, как и куда утилизировать, поэтому предпочитают оставить на месте работ.

Населению брать и использовать такие природные богатства, оставленные в лесосеках, запрещено законом. Однако приморцы не знают, как бороться с проблемой бесхозных вырубленных лесов.

В силах жителей края предотвратить только незаконную вырубку древесины. В частности, жители района Садгород в ходе собрания, которое они провели 1 ноября, высказали свои намерения обратиться в Прокуратуру Приморского края, в Общественный Совет РФ и к врио Губернатора края Андрею Тарасенко с просьбой разобраться с теми, кто незаконно разрушает экосистему всего Владивостока.

По данным агентства экологических исследований (The Environmental Investigation Agency, EIA), 80% древесины ценных пород вырубается на Дальнем Востоке незаконно. На сегодняшний день, ДальнийВосток -одинизрекордсменоввнезаконнойвырубкелеса. На это повлияло решение правительства Китая, которое ужесточило требования к заготовке древесины, и весь дальневосточный лес отправляется в Китай.

Наибольшую проблему представляет вырубленный, но брошенный лес. В частности, на северо-западе Дальнегорского городского округа в верховье ключа Березового, бесхозно лежит вырубленный лес, некоторый маркирован. Это говорит о том, что стволы готовы к вывозу, но по каким-то причинам не вывозятся, а остаются гнить.

Подобное наблюдается и у реки Большая Уссурка (до 1972 года – река Иман). Здесь ситуация дополняется отходами от переработки леса, повсюду лежат кучи древесных «обрезков», которые лесозаготовщики не знают, как и куда утилизировать, поэтому предпочитают оставить на месте работ.

Населению брать и использовать такие природные богатства, оставленные в лесосеках, запрещено законом. Для этого предусмотрены специальные места – делянки, где жителям разрешено вырубать лес на заготовку или собственные нужды, в том числе и строительство дома. Но зачастую они находятся очень далеко от населённого пункта. В итоге, оставленный лес очень часто горит, земля прогорает вглубь и на таких участках уже ничего вырасти не может. В таких местах размножаются короеды, инфекция и болезни молодого леса.

Из-за слабого контроля государства, вырубщики леса на своих участках стараются вырубать только здоровый лес, несмотря на то, что должны быть использованы все деревья. Россия занимает плачевно-лидирующее первое место по вырубке леса в мире – ежегодно уничтожается 4.3 миллиона гектаров леса. И в этом виноваты незаконная вырубка, брошенный лес и добыча ископаемых. Все это провоцирует пожары, от которых и уничтожается основной лесной покров.

Деревья очень важны. Без них увеличивается выброс парниковых газов, разрушается экосистема, вытесняются животные с исконных мест существования. Поэтому необходимо защищать лес от уничтожения и помнить, что штраф за вырубку леса может достигать 300 тысяч рублей, а в особых случаях и уголовной ответственности, но это не самое страшное последствие.

Автор фоторепортажа: РИА VladNews

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