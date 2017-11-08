День Российского пейнтбола отмечают 7 ноября. Сегодня для многих – это не только увлекательная игра, пейнтбол — это и популярный вид спорта. Недавно в Приморье прошла серия специальных турниров, а в честь профессионального праздника и закрытия сезона спортсмены организовали дружественную игру с любителями. Сыграть пригласили и команду VIII канала, сообщает РИА VladNews.
25 лет российскому пейнтболу
Сегодня пейнтбол-клубы есть практически в каждом российском городеВладивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.
Похожие новости
13:43, 08 ноября 2017 Большой юбилей отметило информационное агентство VladNews
20 новостных лет
18:31, 07 ноября 2017 Приморье: Горящий сезон
Число природных пожаров уже превысило 500 вместо обычных 300-400
17:47, 07 ноября 2017 Дороги Владивостока: Предпоследняя проверка
Временно исполняющий обязанности главы Владивостока Алексей Литвинов лично убедился в готовности объектов
16:59, 07 ноября 2017 Сердце Японии — глазами россиянина
Для выставки автор выбрал 22 работы
14:53, 07 ноября 2017 Мемориального комплекса Морякам торгового флота во Владивостоке отмечает юбилей
В честь 50-летия мемориала состоялось шествие личного состава МГУ им. Невельского
16:50, 04 ноября 2017 Время говорить: Журналистика в США
Главный редактор РИА VladNews рассказала о поездке по обмену опытом
14:31, 03 ноября 2017 Премьера «Собачьего сердца» в Приморском театре молодежи
Время говорить