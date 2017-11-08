25 лет российскому пейнтболу

Сегодня пейнтбол-клубы есть практически в каждом российском городе

Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

День Российского пейнтбола отмечают 7 ноября. Сегодня для многих – это не только увлекательная игра, пейнтбол — это и популярный вид спорта. Недавно в Приморье прошла серия специальных турниров, а в честь профессионального праздника и закрытия сезона спортсмены организовали дружественную игру с любителями. Сыграть пригласили и команду VIII канала, сообщает РИА VladNews.