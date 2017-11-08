Большой юбилей — информационное агентство VladNews отмечает 20-летие. Для российских интернет-СМИ возраст не просто весьма солидный, а практически максимально возможный. В честь этого события приморский силач Иван Савкин сдвинул с места целый автобус весом в 19,5 тонн, ознаменовав этим силу и мощь информагентства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Большой юбилей отметило информационное агентство VladNews
20 новостных летВладивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.
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