Алексей Литвинов поздравил Тихоокеанское высшее военно-морское училище с 80-летием

Исполняющий обязанности главы Владивостока вручил награды сотрудникам училища

Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

Вчера, 7 ноября, в Приморской краевой филармонии состоялось торжественное собрание, посвященное 80-летию со дня образования Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Поздравить ветеранов и сотрудников вуза, а также будущих офицеров флота с юбилейной датой прибыли представители городской и краевой власти, Тихоокеанского флота, общественности. Мероприятие сопровождалось творческими и музыкальными номерами в исполнении художественных коллективов города, а также самих курсантов.

С приветственной речью выступил исполняющий обязанности главы Владивостока Алексей Литвинов.

«Сегодня большой праздник не только для Тихоокеанского высшего военно-морского училища, но и для всего Владивостока. Потому что именно это училище - основной поставщик кадров для Тихоокеанского флота, а флот - это лицо и слава нашего города, – сказал Алексей Литвинов. – Так распорядилась история, что первый выпуск ТОВВМУ состоялся в июне 1941 года. Тогда 312 лейтенантов тут же получили боевое крещение. Многие из них погибли, но отстояли свободу и независимость страны».

В ходе мероприятия Алексей Литвинов вручил награды сотрудникам училища за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, успехи в деле обучения и подготовки кадров для Военно-морского флота России. Медаль «За безупречный труд» и ценный подарок получила преподаватель, кандидат технических наук Оксана Мокеева. Знак отличия «За заслуги перед Владивостоком» II степени получил заведующий кафедрой математики, доктор технических наук, профессор Александр Карпачёв. Почетную грамоту администрации Владивостока и денежную премию получили инструктор кафедры иностранных языков Елена Павлова, инструктор по общественно-государственной подготовке Олег Чекалин, делопроизводитель учебно-методического отдела Елена Шаклеина и заместитель начальника факультета кораблевождения и минно-торпедного вооружения Александр Шерстюк. Благодарственными письмами администрации Владивостока были награждены начальник учебно-методического отдела Вячеслав Бакуев и старший преподаватель Юрий Зайцев.

Кроме того, за добросовестную службу и успехи в учебе Алексей Литвинов наградил благодарственными письмами администрации Владивостока курсантов ТОВВМУ – старшину роты Арсена Асабутаева, старшину роты Романа Матвеева и командира отделения Никиту Однокурцева.

Как отметил начальник ТОВВМУ Александр Шевченко, поздравляя коллектив и учащихся, за годы существования училище прошло славный путь, став сегодня основным учебным центром военно-морского флота на Дальнем Востоке. Выпускники училища в годы Великой Отечественной войны проявили героизм в боях под Сталинградом, на Балтийском флоте и в боях с милитаристской Японией. В целом же за долгие годы существования училища подготовлены свыше 20 тысяч офицеров, из которых более 250 стали адмиралами.