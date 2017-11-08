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Антитеррористические учения в Приморье доставили массу проблем автомобилистам

Многокилометровые пробки сковали трассу Владивосток – Находка
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

Автомобилистам Приморья вновь пришлось стоять в многокилометровой пробке, сообщает корреспондент РИА VladNews. Причина замедленного движения - плановые антитеррористические мероприятия, которые проводит Национальный антитеррористический комитет. По словам автолюбителей, огромная пробка собирается от поселка Домашлино до КПП на выезде из города Фокино. Со стороны Владивостока в сторону Находки на данном участке также наблюдается затор - пробка сковала трассу уже возле города Большой Камень. Сообщение о транспортном коллапсе поступило еще ранним утром. Стоит отметить, что данные неудобства водителям придется потерпеть до завтрашнего вечера.

Напомним, проблемы с движением на трассе начались еще вчера. Как стало известно корреспонденту агентства, сотрудники ДПС тормозят каждый автомобиль для проверки. Из-за этого плотный поток автомобилей стоит на месте. В социальных сетях появились сообщения подобного характера:

"ВНИМАНИЕ!

С 06:00 час. 07.11.2017 года по 18:00 час. 09.11.2017 года, на территории г.Фокино будут проходить тактические учения "силовиков" - Анти-террор.

По легенде, на территорию города, из-за границы, проникли 8 человек, для осуществления подрывной и террористической деятельности в торговых центрах и на предприятиях города. Особый их акцент будет сосредоточен на КГУП "Примтеплоэнерго", "ТСПК", "ДальРАО" торговый центр "Меридиан".

В связи с этим, с 06.11.2017 года, на три дня переходим на усиленный режим работы, с обязательным досмотром 100% а/транспорта, применением металлодетекторов и максимально тщательной проверкой документов ВСЕХ входящих на территории участков".

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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