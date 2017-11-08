Стало известно имя первого вице-губернатора Приморья

Врио губернатора Приморья заявил, что первым вице-губернатором края станет Александр Костенко, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.
Напомним, что в понедельник, 6 ноября, стало известно об увольнении по собственному желанию Василия Усольцева. Соответствующий приказ подписал временно исполняющий обязанности Губернатора края Андрей Тарасенко.
Справка:
Александр Костенко родился в г. Уссурийске Приморского края 24 октября 1958 года, окончил в 1979 г. Приморский сельскохозяйственный институт. В 1995 году окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности "Экономика и управление".
Трудовая деятельность:
С 1981 по 1982 гг. – служба в Советской Армии.
С 1983 по 1992 гг. – последняя должность замдиректора по финансам и экономике Уссурийского локомотивно-ремонтного завода.
С 1992 года - заместитель директора по экономике и финансам Приморского сахарного комбината, затем первый заместитель генерального директора АО "Приморский сахар".
С 1997 по 2000 гг. - первый заместитель главы администрации г.Уссурийска и Уссурийского района.
С июня 2001 по 2015 гг. - первый вице-губернатор Приморского края
Женат, имеет сына и дочь.