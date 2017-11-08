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Общество

Во Владивостоке завершена инвентаризация имущества завода «Радиоприбор»

Средства, вырученные после реализации имущества, будут направлены на погашение задолженности по заработной плате
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

Специалисты завершили инвентаризацию имущества оборонного стратегического завода "Радиоприбор" во Владивостоке, самого крупного должника по зарплате в Приморье. Деньги, полученные от его продажи, пойдут на погашение долга перед работниками предприятия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края.

"Инвентаризация имущества ОАО "Радиоприбор" завершена на 100%. Средства, вырученные после реализации части имущественного комплекса завода, будут направлены на погашение задолженности по заработной плате работникам предприятия. В департаменте промышленности Приморского края сообщили, что в настоящее время в новом производственном комплексе - филиале Дубненского машиностроительного завода, который был создан на базе "Радиоприбора", над выполнением гособоронзаказа трудятся уже более 200 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас зарплату сотрудникам платят вовремя и полностью.

Ранее агентство сообщало, что, по данным краевой администрации на конец октября, в общем объеме задолженности по зарплатам в регионе основной удельный вес (82%) составляют организации оборонно-промышленного комплекса (ОПК), в числе которых ОАО "Радиоприбор". Долги предприятия составляют 399,5 млн рублей или 75% от всех долгов ОПК.

Созданный в 1958 году "Радиоприбор" - одно из крупнейших предприятий Владивостока. С 2015 года завод, имеющий статус стратегического, начал испытывать финансовые сложности. В отношении предприятия была введена процедура банкротства. На базе завода создан филиал Дубненского машиностроительного завода.

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