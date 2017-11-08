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Общество

Более 2,7 млн дальневосточников пользуются порталом госуслуг

В Приморье порталом госуслуг пользуется более 940 тысяч жителей
Фото: Ростелеком Фото: Ростелеком
Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

Получение государственных услуг в электронном виде становится все более востребованным. На Дальнем Востоке на едином портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru) на октябрь 2017 года зарегистрировалось уже более 2,7 млн дальневосточников. Рост числа пользователей по отношению к аналогичному периоду в 2016 году составил 52%. Регионами-лидерами по количеству жителей, зарегистрировавшихся на портале госуслуг, стали: Приморье, Хабаровский край и Республика Саха (Якутия), сообщает Ростелеком.

В Приморье порталом госуслуг пользуется более 940 тысяч жителей. Второй регион по количеству зарегистрированных пользователей – Хабаровский край: здесь услуги в электронном виде предпочитают заказывать 570 тысяч человек. Замыкает тройку лидеров Республика Саха (Якутия). Более 360 тысяч жителей региона зарегистрировано на портале.

Далее идут: Амурская область (311 тысяч), Сахалинская область (261 тысяч), Камчатский край (127 тысяч), Еврейская автономная область (70 тысяч), Магаданская область (66 тысяч) и ЧАО (26 тысяч).

Наиболее востребованная среди дальневосточников услуга – «Запись на прием к врачу». С начала 2017 года пользователи заказывали её 150 тысяч раз. Второй по популярности запрос – «Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования». Такую информацию запрашивали 125 тысяч дальневосточников. И замыкает тройку лидеров – «Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним». Занимать виртуальную, а не реальную очередь регистрации автомобиля предпочли 63 тысячи человек.

Портал госуслуг позволяет получать государственные услуги (оформление документов, социальных выплат, оплата счетов, налогов и штрафов и т.д.) в режиме онлайн, минуя необходимость лично обращаться в госучреждения. Кроме того, пользователи портала при подаче электронного заявления могут оплатить государственную пошлину со скидкой 30%.

Воспользоваться услугами в электронном виде с помощью портала gosuslugi.ru могут только зарегистрированные пользователи. Для регистрации необходимо заполнить анкету на сайте, затем подтвердить свою личность в МФЦ либо других центрах обслуживания, адреса которых доступны на портале госуслуг в разделе «Помощь и поддержка». При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). Телефон технической поддержки портала www.gosuslugi.ru 8-800-100-70-10 (звонок бесплатный).

«Ростелеком» выступает единственным исполнителем работ по развитию инфраструктуры электронного правительства на территории Российской Федерации на основании Распоряжения Правительства № 812-р от 28.04.2017. 

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