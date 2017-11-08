В исправительную колонию в Приморье пытались передать запрещенные предметы в колесах авто

Злоумышленник привлечен к административной ответственности

Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

Сотрудники ИК-39 пресекли попытку передачи запрещенных предметов на режимную территорию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГУФСИН по Приморскому краю.

В ходе осмотра автомобиля, заезжающего на территорию учреждения, сотрудники обнаружили и изъяли в заднем колесе более 10 различных комплектующих к мобильным телефонам. На гражданина, пытавшегося провести запрещенные предметы на режимную территорию, составлен протокол об административном правонарушении и направлен в мировой суд г.Спасск-Дальний.

В результате грамотных действий сотрудников учреждения при досмотре автомобиля, въезжающего на режимную территорию учреждения для ремонта, было обнаружено и изъято более 10 различных комплектующих к мобильным телефонам, спрятанных ухищренным способом. Изъятые предметы и материалы на гражданина А., пытавшегося провести запрещенные предметы, были направлены в мировой суд г.Спасска-Дальнего для привлечения его к административной ответственности.

Напомним, что согласно статьи 19.12 КоАП РФ, - передача либо попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания и иных местах содержания под стражей, предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, - влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания.