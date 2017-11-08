Андрей Тарасенко посетит матч «Луча-Энергии»

Игроки клуба уже полгода не получают заработную плату

Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко посетит матч футбольного клуба «Луча-Энергии» с клубом из Астрахани «Волгарь», который состоится сегодня, 8 ноября.На игру приедет и Президент Футбольной Национальной лиги Игорь Ефремов, чтобы вместе с Андреем Тарасенко и приморскими футболистами обсудить существующие в клубе проблемы, сообщает РИА VladNews.

Напомним, Футбольный клуб «Луч-Энергия» в субботу, 4 ноября, вышли с 15-ти минутным опозданием на матч с командой из Подмосковья «Химки». Местные футболисты устроили акцию протеста против задержки заработной платы.

В социальных сетях глава футбольного клуба Антон Килин рассказал, что с июня месяца они не получают заработную плату. Также Антон Килин сообщил, что играют футболисты только ради болельщиков.

Стоит отметить, что о проблеме футболистов уже доложили врио губернатора Приморья Андрею Тарасенко, который сообщил, что проблема будет решена в ближайшее время.

Игроки «Луча-Энергии» также сообщили в социальных сетях, что руководство молчит и скрывается от игроков. По словам Антона Килина, если ситуация не изменится к началу следующей недели, то в среду, 8 ноября, на игру с «Волгарем» игроки не выйдут на поле.Однако, по информации источника, футболисты выйдут на игру.

Матч ФК «Луча-Энергии» с Астраханским клубом «Волгарь» состоится сегодня, 8 ноября, в 19.00 на стадионе «Динамо».