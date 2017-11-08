Новогодний поезд свяжет Владивосток и Хабаровск

Дополнительный поезд свяжет Владивосток и Хабаровск в канун Нового года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу филиала ОАО "Российские железные дороги".
На Дальневосточной железной дороге назначен дополнительный скорый пассажирский поезд №221/222 сообщением Владивосток–Хабаровск. Маршрут введен для обеспечения перевозки пассажиров в период предновогодних праздничных дней.
График следования состава рассчитан на две поездки (время московское):
|Отправление
|Прибытие
|Станция
|Дата и время
|Станция
|Дата и время
|Владивосток
|29.12.2017 в 12:10
|Хабаровск
|30.12.2017 в 01:10
|Хабаровск
|30.12.2017 в 12:32
|Владивосток
|30.12.2017 в 23:55
Помимо этого, составы пассажирских поездов на период новогодних праздников будут пополняться дополнительными вагонами исходя из пассажиропотока.
Проездные документы на предновогодние поездки можно приобрести как во всех железнодорожных кассах, так и на сайте ОАО «РЖД» http://pass.rzd.ru.