Новогодний поезд свяжет Владивосток и Хабаровск

Назначен дополнительный поезд

Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

Дополнительный поезд свяжет Владивосток и Хабаровск в канун Нового года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу филиала ОАО "Российские железные дороги".

На Дальневосточной железной дороге назначен дополнительный скорый пассажирский поезд №221/222 сообщением Владивосток–Хабаровск. Маршрут введен для обеспечения перевозки пассажиров в период предновогодних праздничных дней.

График следования состава рассчитан на две поездки (время московское):

Отправление Прибытие Станция Дата и время Станция Дата и время Владивосток 29.12.2017 в 12:10 Хабаровск 30.12.2017 в 01:10 Хабаровск 30.12.2017 в 12:32 Владивосток 30.12.2017 в 23:55

Помимо этого, составы пассажирских поездов на период новогодних праздников будут пополняться дополнительными вагонами исходя из пассажиропотока.

Проездные документы на предновогодние поездки можно приобрести как во всех железнодорожных кассах, так и на сайте ОАО «РЖД» http://pass.rzd.ru.