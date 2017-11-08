Житель Владивостока ограбил гостиничный номер

По данному факту возбуждено уголовное дело

Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от администратора гостиницы, расположенной в районе улицы Котельникова, о краже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия прибыли полицейские, которые опросили заявительницу и осмотрели место происшествия.

Установлено, что в дневное время злоумышленник воспользовался отсутствием внимания со стороны администратора отеля, проник в один из номеров и, похитив плазменный телевизор, скрылся.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 28-летнего жителя Владивостока, который дал признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленнику грозит лишение свободы до 6 лет.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей.



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