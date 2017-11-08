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Общество

Сборная России откажется от Олимпиады-2018?

Окончательное решение о допуске команды будет принято в декабре
Фото: Егор Летов, РИА VladNews Фото: Егор Летов, РИА VladNews
Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

Сборная России откажется от участия в зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане в случае,если её обяжут выступать под нейтральным флагом. Об этом рассказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Газете.Ru».

«Тот же президент МОК Томас Бах  ещё два года назад сказал, что Россия ни при каких обстоятельствах не поедет на Олимпиаду-2018 под нейтральным флагом. Мы либо вообще не будем участвовать, либо будем под своим флагом»,- сообщила Светлана Журова.

Действия Международного Олимпийского Комитета связаны с допинговыми скандалами на Олимпиаде-2014 в Сочи.Среди предложенных мер – отстранение российской делегации от церемонии открытия, выступление под нейтральным флагом и запрет на исполнение гимна России.

Окончательное решение о допуске Российской Сборной до игр-2018 будет принято в декабре текущего года. 

Зимние Олимпийские игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля в Южной Кореи.

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