«Спартак» обыграл «Рязань» во Владивостоке

Баскетболисты выигрывают третий матч подряд

Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

Владивостокский баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» продолжает ковать победы в чемпионате Суперлиги России. Последнюю игру он проводил в «красный день календаря», 7 ноября, сообщает корреспондент РИА VladNews с места события.

На домашнем паркете наша команда одержала победу над «Рязанью» из одноименного города со счетом 82:72.

И хотя рязанские спортсмены в этом сезоне ходят в аутсайдерах, они сумели навязать хозяевам острую и упорную борьбу. Справедливости ради, отметим, что спартаковцы были готовы к такому противостоянию и не расслаблялись.

Кстати, главный тренер клуба Милош Павичевич первый раз в нынешнем сезоне вывел на паркет новую «пятерку». В стартовом составе приморской команды впервые вышли Игорь Самсонов, Артемс Бутянковс и Игорь Смыгин (видимо, предыдущая «пятерка старта» себя исчерпала).

Изменения в составе себя оправдали. Самсонов за две с половиной минуты забил три 3-очковых мяча, его партнеры поддержали коллегу. И уже к середине первой четверти на табло светился комфортный счет 22:5. Именно в этот момент гости опомнились и бросились отыгрываться. Но на многое их не хватило и на перерыв команды ушли со счетом 28:16.

Казалось, что «Спартак» сегодня добьется легкой победы. Однако вторая 10-минутка перевернула все с ног на голову. Хозяевам перестали удаваться точные попадания в корзину, зато у гостей наступило очковое раздолье. В итоге к середине матча рязанцы сократили разницу до минимума – 39:36.

В третьей четверти гости придерживались быстрого темпа и порой сумбурной игры, бросали в сторону корзины хозяев при первой же возможности, подбирали максимум отскочивших от щита мячей и старательно атаковали. «Спартак» на этот навал ответил жесткой обороной. Зато в атаке перешел на тактику дальних бросков. Это позволило сдержать напор соперника – 55:51.

Подобной схемы наши спортсмены придерживались и в заключительном отрезке. Гости все еще надеялись переломить игру, но владивостокские баскетболисты все уверенней уходили в отрыв. На финише особо проявили себя точными попаданиями Смыгин и уверенными подборами и надежными пасами Максим Кривошеев. Финальная сирена возвестила о победе наших земляков.

Однако она не изменила верхнюю часть турнирной таблицы Суперлиги. «Спартак-Приморье» по количеству набранных очков делит третью строчку с «Самарой». Но все изменится именно сегодня, 10 ноября. Уже вечером обе команды сразятся на паркете «Олимпийца» и выявят в очном противостоянии сильнейшего.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.