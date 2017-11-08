Во Владивостоке в 2018 году будет продолжена работа по благоустройству городской среды

Красота и комфорт

Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

Благоустройство городских территорий по программе «Формирование современной городской среды» продолжится во Владивостоке и в 2018 году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. О том, какие общественные пространства и дворы могут войти в программу на следующий год, а также на перспективный период до 2022 года, обсудили вчера, 7 ноября, в администрации города. Вел совещание исполняющий обязанности главы Владивостока Алексей Литвинов.

В совещании приняли участие заместитель главы администрации Леонид Вильчинский, руководители и специалисты профильных управлений, Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа, а также депутат Законодательного собрания Приморского края Константин Богданенко.

Напомним, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» стартовал в стране в 2017 году. Участником проекта стал и Владивосток. В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в краевой столице в этом году отремонтировано 15 дворовых территорий: ремонт проведен с полной заменой асфальтобетонного покрытия, обустройством тротуаров.

Также проведены реконструкция и ремонт нескольких общественных пространств, среди которых – сквер на Корабельной Набережной, который теперь можно назвать настоящей жемчужиной города. Практически завершены ремонтные работы еще на двух дворовых территориях, а также благоустройство Университетской набережной и улицы Набережной. Все эти объекты были выбраны Общественной комиссией из тех предложений, которые поступали от жителей города.

Как отметил начальник управления содержания жилищного фонда администрации Владивостока Григорий Пейхвассер, в рамках программы «Формирование современной городской среды» на 2018 год в части благоустройства придомовых территорий рассматривается возможность софинансирования ремонта дворов жителями домов. Данный вопрос будет обсуждаться совместно с Общественной комиссией и депутатами Думы города Владивостока.

«Софинансирование позволит отремонтировать в городе больше дворов», – подчеркнул Григорий Пейхвассер.

Как отметил заместитель начальника управления градостроительство и архитектуры Пётр Карпов, в настоящее время в целях выявления объектов, нуждающихся в благоустройстве, в городе ведется инвентаризация всех дворовых, общественных территорий и территорий индивидуальной жилой застройки. Составляются технические паспорта, на основании которых будет разработана программа по формированию современной городской среды на последующие годы.

Так, готовятся предложения по реконструкции и благоустройству «Берега здоровья» (прибрежная территория вдоль Амурского залива), предполагается продолжение работ по формированию пространства в сквере Адмирала Невельского, рассматриваются предложения по реконструкции других наиболее посещаемых территорий общего пользования.

«Приоритетный проект по формированию современной комфортной городской среды в стране реализуется только первый год. Опыт, который мы наработали в этом году, и трудности, с которыми столкнулись, должны быть учтены в последующий период. Включение территорий в программу, планирование всех работ будет проводиться с максимальным вовлечением горожан. Реализация программы должна выполняться исключительно во взаимодействии с жителями и в соответствии с их пожеланиями, – отметил Алексей Литвинов. – Наша задача - не только сохранить темпы реализации программы, но и по возможности благоустроить как можно больше территорий. Для нас очень важно, чтобы Владивосток стал еще комфортнее и красивее».

К реализации программы будут привлекаться не только представители общественности, но и архитектурного сообщества. Как сообщил советник главы города, председатель Градостроительного совета при администрации Владивостока Анатолий Мельник, для создания концептуальных дизайн-проектов ряда общественных городских территорий специалисты администрации Владивостока сотрудничают с московским конструкторским бюро «Стрелка».

Планируется, что всего в ближайшие пять лет во Владивостоке по программе на условиях софинансирования могут быть благоустроены около 25 общественно значимых пространств.В ходе совещания исполняющий обязанности главы Владивостока Алексей Литвинов дал поручение профильным управлениям проработать с учетом мнений и предложений горожан вопрос создания непрерывных пешеходных зон, по которым с комфортом могли бы прогуливаться жители и гости города, мамы с колясками, люди с ограниченными физическими возможностями. Для начала такие непрерывные пешеходные связи необходимо создать в центре города, а со временем - распространить и на отдаленные территории.

Для полной информированности горожан о ходе реализации программы на сайте администрации Владивостока создан специальный тематический раздел «Современная городская среда». Здесь размещены документы, проект программы на 2018-2022 годы, новости о ходе реализации программы.