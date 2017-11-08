Шведский хоккеист стал тренером приморского «Адмирала»

Новому руководителю клуба дали важное поручение

Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

51-летний Фредрик Стиллман продолжит руководить приморским хоккейным клубом «Адмиралом» в качестве главного тренера. С 2015 года шведский хоккеист входит в тренерский штаб клуба, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прес-службу хоккейного клуба «Адмирал».

«Решением владельцев и руководства клуба Стиллман утверждён в должности главного тренера. До конца сезона руководить командой будет именно он. При этом задача на сезон остается прежней – попадание в плей-офф»,- рассказал генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов.

Фредрик Стиллман 10 октября сменил на посту главного тренера команды Александра Андриевского. Под руководством шведа, с 2015 года занимавшегося в команде работой с защитниками, «Адмирал» в 10 матчах одержал шесть побед.