Антитеррористические учения в Приморье доставили массу проблем автомобилистам 13:40, 08 ноября Антитеррористические учения в Приморье доставили массу проблем автомобилистам (Фото)
Стало известно имя первого вице-губернатора Приморья 13:16, 08 ноября Стало известно имя первого вице-губернатора Приморья
В еще одном районе Приморья введен режим ЧС 12:25, 08 ноября В еще одном районе Приморья введен режим ЧС
Новостная лента
Ноябрь, 08 среда
14:43
Верховный суд решит судьбу Игоря Пушкарева 8 ноября
14:41
Все, что вам нужно знать о золоте
14:30
Приморцы обеспокоены массовой вырубкой лесов Фото
14:21
Житель Владивостока ограбил гостиничный номер
14:14
Российская валюта будет дорожать
14:03
Сборная России откажется от Олимпиады-2018?
13:52
«Спартак» обыграл «Рязань» во Владивостоке
13:43
Большой юбилей отметило информационное агентство VladNews Видео
13:40
Антитеррористические учения в Приморье доставили массу проблем автомобилистам Фото
13:28
Шведский хоккеист стал тренером приморского «Адмирала»
13:16
Стало известно имя первого вице-губернатора Приморья
13:03
Во Владивостоке к памятнику Степану Макарову возложили цветы и венки Фото
12:50
Филиал Академии русского балета во Владивостоке увеличит набор учеников почти в 2,5 раза
12:37
Приморские заповедники привлекают дополнительные силы и средства на тушение пожаров
12:25
В еще одном районе Приморья введен режим ЧС
12:13
Еще одну мемориальную доску открыли во Владивостоке Фото
12:01
Во Владивостоке 81-летняя пенсионерка чуть было не лишилась жизни Эксклюзив
11:48
Россия поможет пострадавшему от стихии Вьетнаму
11:35
Штормовая погода настигнет Приморье
11:23
Минтруд: Число безработных в РФ увеличилось за неделю на 0,2%
11:10
Вертолет МЧС сбросил 30 тонн воды на очаги лесных пожаров в Приморье
10:58
Южная Корея и Россия создают рабочую группу по Северному морскому пути
10:46
На Камчатке проснулся вулкан Шивелуч
10:34
За сутки в Приморье потушили семь пожаров
10:21
За минувшие выходные на дорогах Владивостока произошло более 100 ДТП Эксклюзив
10:07
Два человека погибли в лобовом ДТП в Приморье
09:55
Водитель погиб в Приморье в результате сердечного приступа
09:42
«Красный» день календаря: Как Владивосток встретил День Октябрьской революции? Фото
09:30
Водитель погиб в лобовом ДТП в Приморье
09:17
Под колесами автомобиля погиб пешеход в Приморье
09:05
Приморские огнеборцы спасли двух женщин на пожаре в Приморье
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4229 (168) от 08 ноября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Игорь Пушкарев: «Город без личного участия руководителя не может работать и двигаться вперед»
Спорт высоких задолженностей
Мэр принял мужественное решение
Доказательств вины нет. Есть доказательства невиновности
Эпоха Игоря Пушкарева
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Шведский хоккеист стал тренером приморского «Адмирала»

Новому руководителю клуба дали важное поручение
Фото: ХК «Адмирал» Фото: ХК «Адмирал»
Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

51-летний Фредрик Стиллман продолжит руководить  приморским хоккейным клубом «Адмиралом»  в качестве главного тренера. С 2015 года шведский хоккеист входит в тренерский штаб клуба, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прес-службу хоккейного клуба «Адмирал».

«Решением владельцев и руководства клуба Стиллман утверждён в должности главного тренера. До конца сезона руководить командой будет именно он. При этом задача на сезон остается прежней – попадание в плей-офф»,- рассказал генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов. 

Фредрик Стиллман 10 октября сменил на посту главного тренера команды Александра Андриевского. Под руководством шведа, с 2015 года занимавшегося в команде работой с защитниками, «Адмирал» в 10 матчах одержал шесть побед.

Похожие новости
Штормовая погода настигнет Приморье
11:35, 08 ноября 2017 Штормовая погода настигнет Приморье

Первые серьезные снегопады ожидаются уже в ближайшие дни

«Красный» день календаря: Как Владивосток встретил День Октябрьской революции?
09:42, 08 ноября 2017 «Красный» день календаря: Как Владивосток встретил День Октябрьской революции?

Фоторепортаж РИА VladNews

Четыре междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 8 ноября
08:53, 08 ноября 2017 Четыре междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 8 ноября

В расписании владивостокского автовокзала произошли изменения

Один авиарейс прибывает во Владивосток с опозданием
08:48, 08 ноября 2017 Один авиарейс прибывает во Владивосток с опозданием

Изменения в расписании

Часть Владивостока останется без света в среду, 8 ноября
08:41, 08 ноября 2017 Часть Владивостока останется без света в среду, 8 ноября

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 8 ноября
08:37, 08 ноября 2017 Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 8 ноября

Плановое отключение

Во Владивостоке сегодня облачно, +9°С
08:34, 08 ноября 2017 Во Владивостоке сегодня облачно, +9°С

В крае местами небольшие и умеренные осадки