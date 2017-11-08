Во Владивостоке потушили пожар

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу города Владивосток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о пожаре в доме, расположенном на улице Нейбута.

Прибыв по сигналу тревоги, огнеборцы приступили к работам по ликвидации возгорания. В связи с сильным задымлением внутри помещения было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. В ходе проведённой разведки было установлено, что в общем коридоре на 12-м этаже жилого здания горит матрас.

Общая площадь возгорания составила 2 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. Боролись с огнём семь человек личного состава и две единицы техники.

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