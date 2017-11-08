Во Владивостоке к памятнику Степану Макарову возложили цветы и венки

Степан Макаров внес значительный вклад в развитие отечественного флота и военно-морского дела

Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

Вчера, 7 ноября, во Владивостоке состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику адмиралу Степану Макарову, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В церемонии, приуроченной к 80-летию со дня образования Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова, приняли участие курсанты и руководящий состав училища, заместитель главы администрации Владивостока Сергей Черкасов, представители краевой власти, Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия», Тихоокеанского флота и общественности.

Открылась торжественная церемония с выступления председателя клуба моряков-подводников Александра Конева.

«Степан Макаров всю свою жизнь посвятил морю. Это был человек исключительного трудолюбия. Здесь, на постаменте, Степан Макаров смотрит на залив и как будто дает наказ нам – служите России честно и будьте настоящими защитниками Родины», - сказал Александр Конев.

В ходе торжественной церемонии выступающие напомнили, что Степан Макаров был выдающимся флотоводцем, океанографом, исследователем, учёным, внёсшим значительный вклад в развитие отечественного флота и военно-морского дела. Во Владивостоке его имя носит военно-морское училище, арктический ледокол, улица в Первомайском районе и сквер, в котором установлен памятник адмиралу.

Завершилось мероприятие возложением венков и цветов к памятнику Степану Макарову и торжественным маршем курсантов.