Филиал Академии русского балета во Владивостоке увеличит набор учеников почти в 2,5 раза

Цискаридзе и Тарасенко обсудили этот вопрос во вторник, 7 ноября

Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

Филиал Академии русского балета им. Агриппины Вагановой во Владивостоке увеличит в 2018 году набор учащихся более чем в два раза - с 10 до 24 детей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края. Отборочные туры пройдут не только в столице Приморья, как в 2016 и 2017 годах, но и в крупных городах Дальнего Востока.

"У филиала есть планы по развитию - на обучение с 2018 года планируется набрать еще 24 ребенка со всего Дальнего Востока. Кроме Приморья просмотры будут организованы в крупных городах Хабаровского края, Сахалинской области и других регионов Дальнего Востока", - цитируется ректор академии Николай Цискаридзе.

Отмечается, что вопросы приема и обучения детей Цискаридзе обсудил во вторник с врио губернатора Приморья Андреем Тарасенко. Предложено перед началом отборочных туров провести гастроли воспитанников академии по городам края, чтобы привлечь внимание детей и родителей к возможности обучения. "Ребята покажут, чему научились. Это послужит дополнительной рекламой для кастинга", - отметил Тарасенко.

Напомним, филиал академии балета был открыт во Владивостоке в 2016 году по инициативе руководства Приморского края и художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева. Идея получила поддержку президента РФ Владимира Путина.

В филиале обучаются 20 детей из Приморья, Хабаровска и Южно-Сахалинска: десять человек проходят программу целевого обучения за счет средств краевого бюджета и после выпуска из академии какое-то время будут работать в Приморье, еще 10 ребят поступили в 2017 году, их обучают за счет академии. Пока не решен главный вопрос работы филиала - выделения ему собственного здания: дети учатся и живут в школе-интернате для одаренных.