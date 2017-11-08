Еще одну мемориальную доску открыли во Владивостоке

В честь героя Гражданской войны Александра Гульбиновича

Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

7 ноября во Владивостоке состоялось открытие мемориальной доски члену Владивостокского Совета рабочих и солдатских депутатов, герою Гражданской войны Александру Гульбиновичу, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Мемориальная доска установлена на фасаде здания по адресу ул. Гульбиновича, 3, где сейчас располагается отдел ЗАГС по Первомайскому району.

Открыл торжественную церемонию правнук Гульбиновича – руководитель яхт-клуба "Семь футов" Михаил Ермаков. Именно он выступил с инициативой установки мемориальной доски. Михаил Ермаков предложил восстановить доску, которая изначально была установлена на фасаде здания в 1977 году, а в начале 1990-х годов - разрушена. Вопрос установки мемориальной доски обсуждался на заседании комиссии по городской топонимике. Члены комиссии, среди которых краеведы, филологи, историки, - поддержали инициативу.

Поприветствовал собравшихся заместитель главы администрации Владивостока Игорь Ткаченко.

«Александр Гульбинович, без сомнения, выдающийся человек, значительная историческая личность, - отметил вице-мэр. - Память о людях, внесших вклад в развитие города, должна жить во Владивостоке. Важно и то, что активное участие в сохранении истории города, его славных имен принимают потомки этих людей. Стоит отметить также, что мемориальная доска установлена на фасаде здания ЗАГСа, где собирается большое количество людей: молодожёны, их родные и друзья, и значит, тысячи людей вспомнят это славное имя. А мемориальная доска станет своего рода окном в прошлое, в историю нашего города и страны».

В торжественной церемонии открытия мемориальной доски также приняли участие председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик, председатель думы города Андрей Брик,председатель Приморского краевого отделения Русского географического общества Алексей Буяков, директор Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Виктор Ларин и представители общественности.

Завершилась церемония открытия мемориальной доски Александру Гульбиновичу возложением цветов.