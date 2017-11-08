Во Владивостоке 81-летняя пенсионерка чуть было не лишилась жизни

Старушка решила перебежать дорогу в неположенном месте

Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошла авария с участием пешехода, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в районе улицы Русская, 2а, ст 4. Водитель автомобиля марки УАЗ, мужчина 1956 года рождения, двигаясь со стороны улицы Енисейская в сторону проспекта 100 лет Владивостоку, совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть в неположенном месте. В результате столкновения пострадала женщина-пешеход 1936 года рождения. С сотрясением головного мозга и переломом левого ребра пострадавшая госпитализирована в ВБК№2.

В пресс-службе ГИБДД по Владивостоку корреспонденту сообщили, что в 2017 году водитель автомобиля УАЗ к административной ответственности не привлекался.

Все детали ДТП еще предстоит выяснить.

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