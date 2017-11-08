Штормовая погода настигнет Приморье

Первые серьезные снегопады ожидаются уже в ближайшие дни

Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

На Дальнем Востоке ожидается шторм, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу центра погоды "Фобос".

На дальневосточные регионы надвигается серия циклонических вихрей со стороны японских островов, поэтому будет штормовая погода, особенно достанется Сахалину, Курилам, Камчатке, частично Приморскому краю.

"Здесь и штормовой ветер до 30 метров в секунду, и гигантское, до полумесячной нормы, количество осадков. Причем это будет продолжаться почти всю неделю. Шторма будут идти веером друг за другом, атаковать в основном островную часть Дальнего Востока", - сообщил представитель центра "Фобос".

В то же время, согласно прогнозам, в центральных и южных регионах страны ожидается не типичная для ноября теплая и солнечная погода.

Напомним, ранее агентство сообщало, что первые серьезные снегопады ожидаются в Приморье уже в ближайшие дни