Штормовая погода настигнет Приморье 11:35, 08 ноября Штормовая погода настигнет Приморье
За минувшие выходные на дорогах Владивостока произошло более 100 ДТП 10:21, 08 ноября За минувшие выходные на дорогах Владивостока произошло более 100 ДТП (Эксклюзив)
Два человека погибли в лобовом ДТП в Приморье 10:07, 08 ноября Два человека погибли в лобовом ДТП в Приморье
Новостная лента
Ноябрь, 08 среда
11:41
Верховный суд решит судьбу Игоря Пушкарева 8 ноября
11:41
Обязанности вице-губернатора Приморья будет исполнять Алексей Сухов
11:41
Владивостокский завод празднует победу Эксклюзив
11:35
Штормовая погода настигнет Приморье
11:23
Минтруд: Число безработных в РФ увеличилось за неделю на 0,2%
11:10
Вертолет МЧС сбросил 30 тонн воды на очаги лесных пожаров в Приморье
10:58
Южная Корея и Россия создают рабочую группу по Северному морскому пути
10:46
На Камчатке проснулся вулкан Шивелуч
10:34
За сутки в Приморье потушили семь пожаров
10:21
За минувшие выходные на дорогах Владивостока произошло более 100 ДТП Эксклюзив
10:07
Два человека погибли в лобовом ДТП в Приморье
09:55
Водитель погиб в Приморье в результате сердечного приступа
09:42
«Красный» день календаря: Как Владивосток встретил День Октябрьской революции? Фото
09:30
Водитель погиб в лобовом ДТП в Приморье
09:17
Под колесами автомобиля погиб пешеход в Приморье
09:05
Приморские огнеборцы спасли двух женщин на пожаре в Приморье
08:53
Четыре междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 8 ноября
08:48
Один авиарейс прибывает во Владивосток с опозданием
08:41
Часть Владивостока останется без света в среда, 8 ноября Адреса
08:37
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 8 ноября Адреса
08:34
Во Владивостоке сегодня облачно, +9°С
07:22
Гороскоп на 8 ноября
06:28
Более 500 приморцев написали Большой этнографический диктант
05:19
Новые светофоры заработали сегодня на улицах Владивосток Фото
04:18
Во Владивостоке состоялся фестиваль школьной лиги КВН
03:29
Во Владивостоке завершился ремонт Народного проспекта Фото и Видео
02:21
Ученые назвали продукты, защищающие от депрессии
01:27
Соревнования среди школьников «Режим ЧС» начнутся во Владивостоке
00:21
Россияне стали покупать больше лекарств
Ноябрь, 07 вторник
23:45
Стали известны даты проведения уроков доброты для школьников Владивостока
22:33
В МФЦ Владивостока добавляют еще две новые услуги
21:16
Творческая жизнь кипит в муниципальных школах искусств Владивостока и во время каникул
20:22
Почти половина россиян оказалась довольна работой полиции
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4229 (168) от 08 ноября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Игорь Пушкарев: «Город без личного участия руководителя не может работать и двигаться вперед»
Спорт высоких задолженностей
Мэр принял мужественное решение
Доказательств вины нет. Есть доказательства невиновности
Эпоха Игоря Пушкарева
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Штормовая погода настигнет Приморье

Первые серьезные снегопады ожидаются уже в ближайшие дни
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

На Дальнем Востоке ожидается шторм, сообщает РИА VladNews со ссылкой на  пресс-службу центра погоды "Фобос".

На дальневосточные регионы надвигается серия циклонических вихрей со стороны японских островов, поэтому будет штормовая погода, особенно достанется Сахалину, Курилам, Камчатке, частично Приморскому краю. 

"Здесь и штормовой ветер до 30 метров в секунду, и гигантское, до полумесячной нормы, количество осадков. Причем это будет продолжаться почти всю неделю. Шторма будут идти веером друг за другом, атаковать в основном островную часть Дальнего Востока", - сообщил представитель центра "Фобос".

В то же время, согласно прогнозам, в центральных и южных регионах страны ожидается не типичная для ноября теплая и солнечная погода.

Напомним, ранее агентство сообщало, что первые серьезные снегопады ожидаются в Приморье уже в ближайшие дни

Похожие новости
«Красный» день календаря: Как Владивосток встретил День Октябрьской революции?
09:42, 08 ноября 2017 «Красный» день календаря: Как Владивосток встретил День Октябрьской революции?

Фоторепортаж РИА VladNews

Четыре междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 8 ноября
08:53, 08 ноября 2017 Четыре междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 8 ноября

В расписании владивостокского автовокзала произошли изменения

Один авиарейс прибывает во Владивосток с опозданием
08:48, 08 ноября 2017 Один авиарейс прибывает во Владивосток с опозданием

Изменения в расписании

Часть Владивостока останется без света в среда, 8 ноября
08:41, 08 ноября 2017 Часть Владивостока останется без света в среда, 8 ноября

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 8 ноября
08:37, 08 ноября 2017 Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 8 ноября

Плановое отключение

Во Владивостоке сегодня облачно, +9°С
08:34, 08 ноября 2017 Во Владивостоке сегодня облачно, +9°С

В крае местами небольшие и умеренные осадки

Гороскоп на 8 ноября
07:22, 08 ноября 2017 Гороскоп на 8 ноября

Звезды будут склонять к излишней серьезности и даже строгости