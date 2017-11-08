Россия поможет пострадавшему от стихии Вьетнаму

Десятки человек во Вьетнаме пропали без вести

Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

Оказать гуманитарную и финансовую помощь Вьетнаму, пострадавшему от тайфуна «Дамри», поручил Председателю Правительства Дмитрию Медведеву, главе МЧС России Владимиру Пучкову и Министру финансов Антону Силуанову Президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Администрации Президента.

Согласно докладу главы МЧС В.Пучкова, в настоящее время к вылету во Вьетнам готовится самолёт Ил-76 с гуманитарной помощью на борту. Глава государства также поручил оказать Вьетнаму финансовую помощь в размере пяти миллионов долларов.

Владимир Путин выразил надежду, что данная инициатива будет услышана и страны – участницы саммита АТЭС во Вьетнаме также проявят солидарность с вьетнамским народом.

Обрушившийся на центральную часть Вьетнама тайфун «Дамри» стал наиболее тяжёлым по нанесённому ущербу стихийным бедствием за два последних десятилетия: число жертв превысило 60 человек, десятки пропали без вести, около 80 тысяч построек получили повреждения, свыше 40 тысяч человек эвакуированы.