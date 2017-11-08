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Политика и экономика

Минтруд: Число безработных в РФ увеличилось за неделю на 0,2%

Не изменилась численность безработных в Республике Ингушетия, Московской и Воронежской областях
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

Численность официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю выросла на 0,2% до 710 тысяч человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на  пресс-службу Минтруда.

"С 25 октября по 1 ноября 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 0,2 % и составила 710 050 человек", - говорится в сообщении.

По данным Минтруда, наибольший рост наблюдался в Тамбовской, Омской, Белгородской, Кировской, Амурской, Ростовской областях, республиках Крым, Бурятия, Чукотском автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Не изменилась численность безработных в Республике Ингушетия, Московской и Воронежской областях.

При этом снижение численности безработных граждан за неделю произошло в 34 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в Ненецком автономном округе, республиках Тыва, Татарстан, Дагестан, Саратовской, Ульяновской, Калининградской, Орловской, Владимирской областях и Приморском крае.

"По оперативным данным, на 1 ноября 2017 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 0,93% от численности экономически активного населения (на 1 октября 2016 года - 1,09%)", - говорится в сообщении пресс-службы Минтруда.

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