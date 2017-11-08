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Южная Корея и Россия создают рабочую группу по Северному морскому пути

Комментарий от министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки
Фото: kremlin.ru Фото: kremlin.ru
Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

Россия и Республика Корея сформируют рабочую группу по вопросам использования Северного морского пути (СМП), сообщает РИА VladNews. Об этом заявил во вторник министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Он посетил Сеул, где провел серию встреч и переговоров с представителями южнокорейского правительства и бизнеса.

"Южнокорейская сторона этот вопрос ставит, и ставит обстоятельно и последовательно. Раньше такого рода инициатив не было", - отметил Галушка. По его словам, впервые тему СМП затронул спецпосланник президента Республики Корея Сон Ён Гиль в ходе визита в Москву этим летом.

"Мы с ним встречались, и он проявил к СМП большой интерес. И вот на нынешних переговорах с корейским бизнесом мы договорились, что создаем совместную рабочую группу, будем делать тестовую проводку, и вместе будем вырабатывать оптимальную экономическую организационную модель этого пути", - рассказал российский министр.

Таким образом будет выполнено и поручение президента России Минвостокразвития подготовить модель развития Северного морского пути в качестве глобального транзитного коридора между Европой и Азией, в том числе для контейнерных перевозок. "Это важная часть развития СМП", - подчеркнул Галушка.

Он отметил, что корейские партнеры в этот раз "пришли не со словами, а с расчетами". "У них уже есть первые прикидки, они хотят делать тестовую проводку. А министр водных ресурсов сказал в ходе переговоров, что они принципиально готовы строить ледоколы для СМП", - сообщил Галушка.

"Раньше мы таких вещей не слышали от южнокорейских партнеров", - добавил он.

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