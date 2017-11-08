На Камчатке проснулся вулкан Шивелуч

Произошел выброс пепла в атмосферу на 8 км

Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

Вулкан Шивелуч на Камчатке, выбросил столб пепла почти на 8 км над уровнем моря, угрозы населенным пунктам нет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу камчатского филиала Геофизической службы РАН.

"Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 8 км над уровнем моря. Шлейф распространился в северо-восточном направлении, где населенные пункты отсутствуют", - сообщил собеседник агентства.

Для вулкана установлен "оранжевый" код авиационной опасности (извержение происходит с незначительным выбросом пепла).

В управлении МЧС России по Камчатскому краю добавили, что выпадения пепла в населённых пунктах не зафиксировано. Шивелуч - один из 30 действующих вулканов Камчатки. Он расположен примерно в 45 км от посёлка Усть-Камчатск.

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