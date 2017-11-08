Два человека погибли в лобовом ДТП в Приморье

По данному факту проводится проверка

Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение о ДТП в районе 267 км автодороги Хабаровск-Владивосток. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что за рулем автомобиля Toyota Rav 4, совершившего выезд на полосу встречного движения, находилась 43-летняя женщина. Автомобилистка двигалась со стороны Владивостока в направлении Хабаровска. При прохождении 267 км автодороги Хабаровск-Владивосток женщина не справилась с управлением и совершила выезд на полосу встречного движения с последующим столкновением с автомобилем Nissan Atlas под управлением 39-летнего мужчины.

В результате удара водитель и пассажир Nissan получили травмы не совместимые с жизнью. Женщина - водитель Toyota Rav 4 госпитализирована с травмами головы и грудной клетки.

На момент происшествия стаж вождения автомобилистки составил 23 года, в 2017 году к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения она не привлекалась.

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