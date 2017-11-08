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Общество

«Красный» день календаря: Как Владивосток встретил День Октябрьской революции?

Фоторепортаж РИА VladNews
Фото: Михаил Моргун, РИА VladNews Фото: Михаил Моргун, РИА VladNews
Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

По всей России сегодня отмечают 100-летие Великой Октябрьской революции. Мероприятия прошли и во Владивостоке, сообщает РИА VladNews.


Мероприятия начались с торжественного шествия от остановки «Дальзавод» до Центральной площади города. Возглавляли шествие первый секретарь Приморского отделения ЦК КПРФ Анатолий Долгачёв, депутаты Законодательного собрания Приморского края Алексей Корниенко и Артём Самсонов и депутат Государственной Думы от партии КПРФ Алексей Корниенко. 


Помимо приморских коммунистов, участие в шествии также приняли и  представители общественного движения «Дети войны» и «Революционной рабочей партии». С красными шарами, флагами, транспарантами и с портретами вождя революции- Владимира Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина, все участники мероприятия поздравляли друг друга с юбилеем Великой революции, а также с грустью вспоминали те былые времена.


На Центральной площади города, в рамках мероприятия,представители партии КПРФ вручили билеты тем, кто только вступает в ряды коммунистической партии.

Практически все участники шествия сошлись во мнении, что в России необходимо выступать с идеями о возвращени политического строя СССР. Это подтверждали и плакаты участников шествия с лозунгом «Да здравствует СССР! Да здравствует Советский народ»!


По мнению депутата Законодательного Собрания Приморского края Артёма Самсонова, необходимо сделать "красный" день календаря выходным днём в России.

«На самом деле, если углубиться в историю, подписано было соглашение с поляками, что они капитулируют 5 ноября, а окончательно капитулировали только 7 ноября. А 4 ноября здесь никакого отношения не имеет. И опять же вопрос: почему этот день объявлен выходным, если ничего не было и ничего не происходило? Все события произошли 7 ноября. И эту дату следует назначить выходным днём»,- сообщил Артём Самсонов.


Приморский коммунист также сообщил и о том, что проведению шествия были созданы небольшие помехи, однако это не помешало приморцам отметить столь круглую дату. Однако, по мнению Артёма Самсонова, больше жителей Владивостока могло бы прийти и принять участие в митинге.

«На мой взгляд, конечно, могло бы и больше жителей Владивостока прийти и отметить юбилей Великой Октябрьской революции. Неудачно получилось с тем, что сотрудники полиции отказались убрать припаркованные автомобили с проезжей части, затем пытались воспрепятствовать проходу лошадей. Но, когда мы пригрозили, что пойдём по центру дорог, перекрыв всю улицу Светланскую, они посовещались и разрешили лошадям пройти. Конечно, мы старались идти по правой полосе, чтобы не мешать движению автомобилей. И с погодой на этот раз нам очень повезло, потому что в том году в этот день был снег, ветер»,- сообщил Артём Самсонов.


Стоит отметить, что 11 ноября пройдёт праздничный концерт во Дворце культуры имени Владимира Ленина для жителей и гостей Приморья.

Автор фоторепортажа: Михаил Моргун, РИА VladNews

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