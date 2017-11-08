За сутки во Владивостоке произошло более 50 аварий

Зарегистрировано более 300 нарушений ПДД

Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

За минувшие сутки на дорогах Владивостока произошло 54 ДТП, 28 из них - с материальным ущербом, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники семи аварий обошлись составлением европротоколов.

За сутки сотрудники ДПС остановили 13 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, 19 водителей автомобилей с тонированными передними стеклами и 16 автомобилей, в которых взрослые не пристегнули детей согласно нормам ПДД. "Вручную" инспекторы ГАИ остановили шесть автомобилистов, выехавших на полосу встречного движения.

За не предоставление преимущества пешеходам наказаны 54 автомобилиста, а 79 пешеходов - за переход дороги в неположенном месте.

Правила парковки нарушили 44 автомобилиста. На штраф-стоянку поставлено 45 авто.

Всего во вторник, 7 ноября, в приморской столице зарегистрировано 320 нарушений ПДД.

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