Водитель погиб в Приморье в результате сердечного приступа

По данному факту проводится проверка

Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

В отел полиции поступило сообщение о ДТП в Арсеньеве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Транспортное происшествие произошло на улице Островского. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

По предварительным данным, в результате сердечного приступа 59-летний мужчина потерял управление автомобилем Mitsubishi Canter и совершил съезд с проезжей части на обочину дороги с последующим столкновением с припаркованным автомобилем Toyota Vista.

В результате автоаварии водитель Mitsubishi Canter скончался на месте происшествия.

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