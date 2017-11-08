За минувшие выходные на дорогах Владивостока произошло более 100 ДТП

Зарегистрировано 861 нарушение ПДД

Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на выходных произошло 130 аварий; зарегистрировано 73 ДТП с материальным ущербом, составлено 19 европротоколов, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. В двух авариях пострадали три человека.

Всего Гасавтоинспекция приморской столицы за длительный уик-енд зарегистрировала 861 нарушений ПДД. Среди самых распространенных - переход дороги в неположенном месте (220), не предоставление автомобилистами преимущества пешеходам (135) и перевозка детей не по Правилам дорожного движения (53). Также актуальными нарушениями оказались вождение "под шофе" (40) и поездка на авто с тонированными не по ГОСТу стеклами (45). В отношении злостных неплательщиков административных штрафов составлено три протокола.

Инспекторы ДПС остановили 31 любителя "погонять" по Владивостоку. Составлено 133 протоколов по фактам нарушения правил парковки. На штраф-стоянку доставлено 129 транспортных средств.

ПДД нарушили 15 водителей автобусов и 22 таксиста.

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