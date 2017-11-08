Водитель погиб в лобовом ДТП в Приморье

По данному факту проводится проверка

Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение о ДТП в Уссурийске, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Транспортное происшествие произошло в районе 665 км автодороги А-370. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

Установлено, за рулем автомобиля Subaru Forester находился 27-летний мужчина. Водитель двигался со стороны Уссурийска в направлении Владивостока. При прохождении 665 км автодороги Хабаровск - Владивосток автомобиль Subaru Forester совершил столкновение с автомобилем Suzuki Alto, за рулем которого находилась 37-летняя женщина.

В результате удара Subaru Foresterсъехал с проезжей части и врезался в дерево. В результате произошедшего водитель иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия.

Установлено, что стаж вождения составил 8 лет, ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за нарушение скоростного режима.

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