Под колесами автомобиля погиб пешеход в Приморье

По данному факту проводится проверка

Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение о наезде пешехода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Транспортное происшествие произошло в районе 711 км автодороги А-370. На место происшествия прибыли незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

Установлено, что за рулем автомобиля Honda Fit, совершившего наезд на пешехода, находился 54-летний мужчина. Водитель двигался со стороны Владивостока в направлении Уссурийска.

В результате автоаварии погибла 30-летняя женщина-пешеход.

Известно, что на момент происшествия стаж вождения водителя Honda составил 10 лет, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в 2017 году не привлекался.

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