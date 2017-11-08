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Происшествия

Приморские огнеборцы спасли двух женщин на пожаре в Приморье

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательную службу ранним утром, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о пожаре в квартире дома, расположенного в посёлке Липовцы на улице Лермонтова. 

Через 5 минут на место происшествия прибыли пожарные расчёты и приступили к тушению. В ходе проведённой разведки было установлено, что горит потолок. На момент пожара в квартире находились две женщины, которых огнеборцы незамедлительно вывели на свежий воздух при помощи спас. устройств. 

Общая площадь возгорания составила 10 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. К тушению пожара были привлечены 4 человека личного состава и 2 единицы техники.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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