Часть Владивостока останется без света в среда, 8 ноября

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

Сегодня, 8 ноября, Владивосток частично останется без электроснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПР ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике электросетей. Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

Адреса:

Александровича ул.110, 112, 114, 116, 118, 120, 120А, 126, 130, 130А, 61,

Алеутская ул.19, 61,

Борисенко ул.40, 42, 48, 50,

Волховская ул.10, 14, 2, 4,

Восточная 5-я ул.15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,

Героев Варяга ул.10, 8,

Гризодубовой ул.100, 101, 103, 57, 71, 90, 98,

Завойко ул.10, 4, 6, 8,

Калинина ул.178, 19, 21, 23, 25, 27, 4,

Киевская ул.15, 20, 22,

Кирова ул.105,

Корнилова ул.11,

Лиманная ул.170, 172, 174, 176, 178, 180Б, 182, 184А, 184Б, 188, 79, 79А,

Надибаидзе ул.17А, 19,

Нахимова ул.6,

Нейбута ул.10,

Некрасовская ул.55, 57, 59, 59А, 61,

Никифорова ул.2,

Октябрьская ул.10, 12, 13, 6, 8,

Пихтовая ул.10, 12, 8,

Путятинская ул.99,

Рокоссовского ул.1, 10, 10/1, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 31, 4, 6, 7, 8, 9, Русская ул.68/1, 72А, 74,

Сафонова ул.11, 14, 16, 33,

Стальского ул.1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Тетюхинская ул.1, 1А, 28, 3, 30